Max Verstappen chegou ao GP de Las Vegas de Fórmula 1 de 2024 com o primeiro 'matchpoint' da temporada e não desperdiçou. O holandês tentou subir ao pódio para comemorar em grande estilo, mas não conseguiu e acabou terminando em quinto lugar, embora isso tenha sido suficiente para ganhar faturar o quarto campeonato consecutivo, já que Lando Norris foi o sexto colocado.

Ao contrário dos dois últimos campeonatos, ele teve um adversário em 2024, e o holandês admite que está orgulhoso da Red Bull por ter se recuperado dos problemas: "Foi uma longa temporada, é claro que começamos de forma incrível, mas depois tivemos uma temporada difícil. Mas, como equipe, nos mantivemos unidos. Continuamos trabalhando para melhorar e, sim, atingimos a meta."

"Estou incrivelmente orgulhosode toda a equipe, do que eles fizeram por mim. E estar aqui como tetracampeão mundial é, obviamente, algo que nunca pensei ser possível", acrescentou.

Em alusão à sua última frase, Verstappen reconheceu que, em seus sonhos mais loucos, nunca pensou que estaria em uma situação como a de hoje, proclamando-se tetracampeão mundial pela quarta vez consecutiva.

"É claro que não. Eu estava feliz por estar lá e sonhar com vitórias ou estar no pódio, as coisas normais que já são muito difíceis de alcançar. E, sim, depois de alguns anos difíceis, é claro, chegamos a essa boa fase. E seguimos em frente. Como eu disse, estar aqui, ser tetracampeão mundial, é simplesmente inacreditável", disse ele.

O campeão Max Verstappen, da Red Bull Racing, comemora o título de 2024. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A concorrência oferecida por Norris e McLaren foi um grande desafio para Verstappen: "Foi uma temporada muito desafiadora. Acho que, também como pessoa, tive que manter a calma em alguns momentos. E acho que, de certa forma, é claro, ainda prefiro a temporada passada. Gostei muito dela, mas acho que nesta temporada aprendi lições das quais me orgulho muito."

"Conseguimos fazer tudo também como uma equipe. Então, de certa forma, isso também faz desta uma temporada muito especial."

Já pensando em 2025, o último ano do atual regulamento, no qual Verstappen ganhou todos os títulos de piloto até hoje, ele diz que, a julgar pelo final da temporada em 2024, não há nada que sugira que ele ganhará seu quinto campeonato mundial.

"Se você olhar para o próximo ano neste momento, acho que será uma batalha entre muitos carros. Mas ainda há mais duas corridas que quero fazer bem e, em seguida, faremos uma pequena pausa e tentaremos fazer isso (vencer o campeonato mundial) novamente no próximo ano", concluiu o tetracampeão mundial de Fórmula 1.

