Campeonato de pilotos? Check! Foi nas ruas de Las Vegas que Max Verstappen se sagrou tetracampeão mundial de Fórmula 1. O holandês fez o 'arroz com feijão' e levou o quarto título para casa. Mas na tabela de construtores, a situação segue aberta.

Com o quinto lugar conquistado em Nevada, Verstappen garantiu o título com 403 pontos, 64 a mais que o rival na briga pela coroação, Lando Norris. Contudo, com duas etapas restantes - sendo uma delas fim de semana sprint - o piloto da Red Bull ainda pode aumentar este número.

O britânico da McLaren agora precisa ligar o alerta para não perder a segunda colocação, uma vez que a diferença para Charles Leclerc, P3 no campeonato, é de apenas 20 pontos. Entre as equipes, o time de Woking segue na liderança com uma vantagem de 24 unidades.

Campeonato de pilotos

Campeonato de construtores

Posição Equipes Pontos 1 McLaren 608 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28 22 27 15 - - - 2 Ferrari 584 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 55 41 20 27 - - - 3 Red Bull Racing 555 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29 8 32 11 - - - 4 Mercedes 425 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 15 22 16 43 - - - 5 Aston Martin Racing 86 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4 - - - - - - - 6 Haas F1 Team 50 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2 7 8 - 4 - - - 7 Alpine 49 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - 1 35 - - - - 8 RB 46 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - 2 - 8 2 - - - 9 Williams 17 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - 1 - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VERSTAPPEN TETRA! Max confirma taça na VITÓRIA DE RUSSELL em 1-2 da Mercedes: Rico Penteado analisa

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

