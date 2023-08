Em meio à onda laranja, a Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2023. E na primeira sessão de treinos livres em Zandvoort, botando um ponto final na pausa de verão da categoria, o dono da casa, Max Verstappen, garantiu a festa de seus fãs com a liderança.

Fernando Alonso foi o segundo com Lewis Hamilton em terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Alex Albon, Lando Norris, Logan Sargeant, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.

O dia em Zandvoort começou nublado, mas com a possibilidade de chuva na sexta-feira apenas na casa dos 20%. Outro desafio para os pilotos era a areia na pista, vinda da praia através do vento.

A sessão começou movimentada, com mais da metade do grid marcando voltas ainda nos dez minutos iniciais. Para este TL1, uma novidade: Robert Shwartzman assumiu o cockpit de Carlos Sainz na Ferrari, cumprindo uma cota dos testes obrigatórios para pilotos novatos.

Após os 15 minutos iniciais, Verstappen liderava com 01min13s191, 0s656 à frente de Hamilton, com Pérez em terceiro a 0s759, todos com pneus duros. Com os compostos médios, Sargeant e Bottas fechavam o top 5.

Quando a sessão chegava à metade, os pneus macios começavam a dar as caras, e isso mudava momentaneamente a classificação. Pérez era o novo líder com 01min12s323, à frente de Albon, Sargeant e Gasly com o composto vermelho, seguidos de Verstappen, Hamilton e Russell ainda com tempos de pneus duros.

A 18 minutos do fim, bandeira vermelha. Hulkenberg perdeu o controle na entrada da penúltima curva, uma das que possui inclinação. Dali, o alemão foi rodando pela caixa de brita até tocar na barreira de pneus, ficando atolado.

A sessão foi retomada com 11 minutos para o fim, e rapidamente a pista ficou cheia com os pilotos buscando seus melhores tempos no treino.

No final, Max Verstappen fez a festa de seus fãs ao garantir a ponta da sessão com 01min11s852. Fernando Alonso foi o segundo a 0s278, com Lewis Hamilton em terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Alex Albon, Lando Norris, Logan Sargeant, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.

Já a Ferrari apostou em um caminho diferente, com Leclerc fazendo toda a sessão com pneus médios para terminar em 16º.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort ainda nesta sexta-feira para a segunda sessão de treinos livres para o GP da Holanda. A sessão está marcada para 11h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com um balanço do dia de atividades. Não perca!

