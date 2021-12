Rivais sim, inimigos não. Um dia após a conquista de seu primeiro título de pilotos na Fórmula 1, Max Verstappen voltou a elogiar Lewis Hamilton depois de uma temporada que ficará marcada pela intensa disputa entre os dois. O holandês disse que simpatiza com o piloto da Mercedes pela forma como perdeu o título, mas tem certeza que o heptacampeão voltará ainda mais forte em 2022.

Em entrevista nesta segunda-feira com veículos selecionados, incluindo o Motorsport.com, Verstappen comentou sobre os resultados finais de 2021, com os títulos sendo divididos entre Mercedes e Red Bull.

"Bem, acho que com os pilotos poderia ter ido para qualquer lado. Acho que Lewis e eu tivemos temporadas incríveis. Um estava levando o outro até o limite. Diria que entre os Construtores é justo. No geral, eles foram a equipe mais rápida, então sem arrependimentos. Nós realmente tentamos tudo como equipe também, mas diria que é um resultado justo".

Enquanto Verstappen celebrava ao lado do carro a conquista do título, uma cena na transmissão repercutiu bastante, com Hamilton sentado em seu carro desolado após a derrota. E o holandês diz que sente pelo rival.

"Um lado ficou incrivelmente feliz e o outro ficou desapontado. Claro que sinto por Lewis. Ele fez tudo certo, a corrida toda, mas a F1 pode ser muito imprevisível. E claro, poderia ter sido para qualquer lado".

"Poderia ter acontecido o oposto, comigo controlando a prova e perdendo na última volta. Infelizmente, isso também faz parte das corridas".

Desde então, Hamilton se manifestou publicamente apenas uma vez, na entrevista pós-corrida com Jenson Button, onde parabenizou Verstappen. Mas, desde então, vem mantendo silêncio, especialmente após os protestos da Mercedes. Questionado sobre o que esperar de Hamilton daqui em diante, o holandês foi bem claro.

"Lewis é um grande esportista. Como disse antes, é uma corrida e todos temos que lidar com isso, seja positivo ou negativo. Mas tenho certeza que ele voltará muito forte, porque é um piloto incrível".

