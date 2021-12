Quando o presidente da FIA, Jean Todt, tuitou uma mensagem de parabéns ao final da temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, as respostas a ela disseram tudo sobre a escala de desconforto com os eventos de domingo. Enquanto o francês elogiava "todos aqueles que tornaram isso possível", muitos fãs não conseguiam esconder sua raiva pelo que sentiam ter sido uma corrida decisiva desordenada.

Entre as mensagens, destacaram-se acusações de que a federação havia fraudado o evento, manipulado suas próprias regras e colocado o desejo de um encerramento ao estilo de Hollywood sobre a justiça esportiva.

No entanto, em um ano em que os comentários nas mídias sociais da F1 foram talvez mais radicais do que nunca, foi igualmente revelador que muitas dessas opiniões também foram compartilhadas dentro do esporte.

O próprio piloto da Williams, George Russell, sentiu que a maneira como o reinício tardio do safety car foi conduzido - o que acabou decidindo a corrida em favor de Max Verstappen - não estava certa.

"Max é um piloto absolutamente fantástico, que teve uma temporada incrível e não tenho nada além de um grande respeito por ele, mas o que aconteceu é absolutamente inaceitável", escreveu o britânico. "Eu não posso acreditar no que acabamos de ver."

Decisão do carro de segurança

A polêmica gira em torno da maneira como o diretor de provas da F1, Michael Masi, lidou com o safety car que havia sido chamado após a colsião de Nicholas Latifi com a barreira de proteção da Curva 14 a cinco voltas do final.

O procedimento parecia normal quando o pelotão se formou atrás do veículo e os oficiais da pista se moveram rapidamente para remover a Williams acidentada.

As coisas se desviaram do normal quando Masi informou às equipes: "Carros retardatários não poderão ultrapassar."

Essa decisão significava que, se a corrida fosse reiniciada, Verstappen, caçando pneus macios novos, precisaria passar por cinco pilotos antes que ele pudesse ter uma chance de tomar a liderança, e com ela o título, de Lewis Hamilton.

No entanto, logo depois que uma mensagem de rádio atrasada do chefe da Red Bull, Christian Horner, para Masi foi transmitida, pedindo-lhe para reorganizar o pelotão, a convenção foi quebrada novamente, já que na penúltima volta apenas alguns carros selecionados foram avisados ​​para se desvencilharem.

Então, para aumentar ainda mais a confusão, a direção decidiu reiniciar a prova no final da mesma volta, e não no da seguinte, como ditam os regulamentos desportivos.

Com Verstappen de macios novos e Hamilton de duros bem usados, era óbvio quem tinha a vantagem quando a batalha recomeçou.

O retorno com os retardatários tendo permissão para ultrapassar o safety car, a decisão de então apenas deixar alguns avançarem e o reinício apressado; tudo isso se juntou para deixar a F1, FIA e Masi enfrentando uma enxurrada de críticas.

No final das contas, as circunstâncias fizeram o diretor decidir o rumo do campeonato, já que dependia inteiramente dessa chamada de reinício. E isso talvez tenha sido exacerbado pelas diferenças de estratégia dos pneus entre os dois primeiros carros.

Se a corrida tivesse corrido sob o safety car até o fim, Hamilton seria o campeão. Se fosse retomado, era óbvio que Verstappen tinha uma vantagem tal que ele se moveria para a frente e levaria a coroa.

Embora o processo de tomada de decisão da direção de prova de F1 deva ser completamente independente da consideração pela sorte de competidores individuais - já que todos devem ser tratados da mesma forma - o que não parece fácil para muitas pessoas é a maneira como o livro de regras parece ter sido anulado para fazer as coisas acontecerem.

Não se tratava de um procedimento seguido ao pé da letra, e Hamilton e Mercedes simplesmente não tiveram sorte com a forma como as coisas aconteceram. Em vez disso, as coisas parecem ter saído do normal.

A primeira mensagem de que os carros que deram voltas não poderiam ultrapassar era anormal, porque o procedimento padrão é não dizer nada até que apareça a primeira instrução sobre os retardatários se destravarem.

Assim, quando a chamada subsequente foi feita pouco depois para tirar alguns dos carros do caminho - apenas aqueles na frente de Verstappen e não aqueles entre o holandês e Carlos Sainz atrás dele - tudo apontou para uma 'meia volta'.

Então, como a Mercedes e seu advogado Paul Harris discutiram com os comissários mais tarde em meio a seu impulso de protesto, o Artigo 48.12 afirma que a reinicialização após safety car só pode vir no final da 'volta seguinte', depois que os atrasados ​​foram instruídos a se reagrupar.

No caso de Abu Dhabi, com os retardatários sendo movidos na penúltima volta, então a prova não deveria ter começado antes do final da volta 58, que foi a última. Portanto, deveria ter acabado.

As regras sobre este ponto são explícitas e a FIA aceitou que não foram aplicadas 'totalmente'. No entanto, os comissários concluíram que outros regulamentos anulavam essa exigência, portanto, não era uma violação.

Eles citaram o Artigo 15.3 que afirma que o diretor de provas terá "autoridade superior" sobre o safety car. Então, quando ele decidiu que estava chegando, isso é tudo que importa.

E uma vez que foi tomada a decisão de trazer o carro de segurança aos boxes, que é coberto pelo Artigo 48.13, significava que ele teria que ir naquela volta - então o 48.12 foi anulado.

Precedente do livro de regras

Esta interpretação de certos regulamentos sobrepondo-se a outros - e do diretor de corrida ter total liberdade sobre o safety car e outros aspectos do fim de semana de corrida - pode abrir um precedente alarmante para o futuro.

O Artigo 15.3 dá a ele controle sobre o procedimento de partida, por exemplo. Então, isso significa agora que, em um caso extremo, ele poderia começar a corrida quando apenas três luzes fossem mostradas, e não depois das cinco que as regras distintas determinam?

Essa abordagem de carta branca dos comissários ao entregar o poder ao diretor significa que há potencial para os GPs serem influenciados ainda mais de maneiras que não estão estabelecidas no livro de regras.

Em última análise, as escuderias só podem operar e se preparar de maneiras que tentem seguir os regulamentos, mas se eles não contam porque a direção tem autoridade para anulá-los, como isso pode ser considerado justo e igual em termos esportivos?

Essa preocupação vem da inquietação dentro do paddock da F1 sobre a FIA afrouxar nas decisões este ano, como a mentalidade de 'jogo' em incidentes como Verstappen/Hamilton no Brasil ou bandeiras amarelas sendo sinalizadas rapidamente na classificação se os carros saem da pista.

Além disso, a falta de consistência nas penalidades neste ano, aliada à confusão dos pilotos sobre as regras, gerou desconforto sobre o papel do controle na decisão dos resultados.

Como disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, na noite de domingo, quando questionado se a FIA poderia aprender com os acontecimentos deste ano: "Acho que sempre há lições que você pode absorver como equipe e na vida em geral."

"Sentimos que as decisões no início da corrida foram contra nós, e obviamente achamos que a escolha no final da corrida estava certa. Tem sido uma temporada daquelas. Houve chamadas marginais. Algumas das quais nos beneficiamos, a maioria das quais perdemos."

Solução da bandeira vermelha

Outra justificativa para o que Masi fez no domingo foi que ele estava ansioso para começar a corrida novamente.

Durante a audiência dos comissários, ele disse "que há muito tempo foi acordado por todas as equipes que, sempre que possível, era altamente desejável que a prova terminasse em uma condição "verde"(ou seja, não sob um carro de segurança)."

Embora terminar a corrida com o safety car provavelmente teria gerado críticas do lado da Red Bull, o que não faz muito sentido é por que Masi se encurralou por ter que pedir um reinício nessas condições.

Se o desejo de terminar a prova sob bandeira verde era tão importante, então isso poderia ter sido feito de uma forma muito mais justa e transparente com uma bandeira vermelha e, em seguida, um reinício completo.

Apenas uma semana depois de Hamilton se sentir desconfortável com a necessidade de uma bandeira vermelha para nivelar as coisas na Arábia Saudita após o acidente de Mick Schumacher, uma paralisação na corrida a algumas voltas do fim em Abu Dhabi teria sido muito mais justa do ponto de vista esportivo.

Com tanto Lewis quanto Verstappen autorizados a começar com pneus novos, uma simples disputa em uma ou mais voltas teria deixado a competição ser decidida na pista em igualdade de condições - sem interferência externa.

Teria sido um entretenimento excêntrico e teria marcado um final espetacular para um campeonato incrível.

Em vez disso, a F1 segue para uma intertemporada agora enfrentando a perspectiva de uma audiência no Tribunal de Recursos e, no que deveria ter sido o melhor dia dos GPs, acusações do público de que o esporte é fraudado.

Há também um elemento de que é profundamente injusto para Verstappen também que, depois de uma temporada em que ele pilotou brilhantemente e terminou como um campeão digno, haverá para sempre uma nuvem sobre as circunstâncias que o ajudaram a vencer em Abu Dhabi.

Dizia muito que, ao ver o final bizarro da corrida de domingo, Hamilton tinha suas próprias teorias sobre o que havia acontecido.

Falando no rádio da equipe a apenas algumas curvas da bandeira quadriculada, com uma mensagem que não foi transmitida pela F1 em seu feed internacional, Hamilton disse: "Esta corrida foi manipulada, cara."

Julgando pela resposta de muitos fãs após os eventos de domingo à noite, ele está longe de estar sozinho nessa visão.

