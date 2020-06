A Fórmula 1 Virtual está chegando para sua sexta e penúltima etapa neste domingo no circuito de rua de Baku, no Azerbaijão, e os irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi vão acelerar juntos pela segunda vez na competição. Pietro conquistou a pole position na etapa passada em Mônaco, com classificatório disputado sob chuva. Piloto reserva e de testes da Haas na F1, ele tem feito todas as provas do campeonato desde que a equipe americana entrou na disputa da F1 Virtual.

“As provas virtuais da F1 são sempre emocionantes e mais uma vez vai ser especial correr junto com o meu irmão (Enzo). Fiquei muito feliz por ter feito a pole position em Mônaco na etapa passada e quem sabe agora podemos conseguir um pódio no Azerbaijão, outra pista de rua bem desafiadora com curvas fechadas e com uma reta dos boxes bem longa”, diz Pietro, que entrou para o time de desenvolvimento da Haas ainda em novembro de 2018.

Enzo correrá pela segunda vez com a equipe de eSports da Ferrari. O piloto, que foi campeão da F4 Italiana em 2018 e vice na F3 Regional em 2019, correu no GP Virtual do Brasil, disputado em Interlagos, ao lado de Leclerc e largou na segunda fila do grid, à frente do monegasco, fechando a corrida em sexto lugar.

"Tenho feito várias corridas de simulador nesse período e agradeço novamente o convite da equipe de eSports da Ferrari pelo convite. Espero fazer mais uma boa corrida e com certeza essa disputa com o Charles, meu irmão (Pietro) e os outros adversários serão muito boas. Quase subi no pódio quando a prova foi em Interlagos e agora esse vai ser meu objetivo", diz Enzo, que tem 18 anos e entrou para a Ferrari Driver Academy em 2016, um ano depois de Leclerc.

Além dos irmãos Fittipaldi, o GP Virtual do Azerbaijão vai ter a presença de oito pilotos titulares da F1 atual. São eles: Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Alexander Albon (Red Bull), Sergio Perez (Racing Point) e a dupla da Williams formada por George Russell e Nicholas Latifi.

A prova terá também alguns craques do futebol como convidados: o zagueiro Aymeric Laporte (Manchester City) e os goleiros Thibaut Courtois (Real Madrid) e Gianluigi Donnarumma (Milan). O GP Virtual do Azerbaijão será disputado neste domingo às 14h (horário de Brasília). A corrida pode ser acompanhada no canal oficial da F1 no YouTube e também no Twitch dos 'Fittipaldi Brothers'. A última etapa da F1 Virtual será no circuito do Canadá, no final de semana seguinte.

