Porsche Cup: Aguiar lidera treino livre da Carrera em Interlagos

A Porsche Cup Brasil abriu oficialmente nesta sexta-feira (26) as atividades da terceira etapa da temporada 2024. E na sessão de treinos livres da classe Carrera Cup em Interlagos, foi Pedro Aguiar quem terminou na frente, com Lineu Pires em segundo.

Franco Giaffone, Chris Hahn e Alceu Feldmann completaram o top 5. Com esse resultado, Pires saiu como o mais rápido entre os pilotos da Sport, enquanto Edu Guedes liderou na Rookie, terminando em oitavo.

Neste fim de semana, a Porsche chega à metade do campeonato Sprint, de provas de curta duração. E a sexta foi concluída com o treino livre, primeira sessão oficial da etapa, após uma sequência de treinos opcionais.

Após a sessão de 45 minutos, Aguiar garantia a liderança com um tempo de 01min37s193, pouco mais de meio décimo à frente de Pires. Giaffone foi o terceiro com 0s250 de diferença para o melhor tempo. Líder do campeonato, Marçal Müller foi apenas o 19º, ficando a 1s3 da marca de Aguiar.

O grid da Porsche Cup volta à Interlagos no sábado. As atividades do dia começam com a classificação, a partir das 9h, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado final do treino livre da Carrera Cup:

1 - Pedro Aguiar (Carrera Cup)

2 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

3 - Franco Giaffone (Carrera Cup)

4 - Christian Hahn (Carrera Cup)

5 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

6 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

7 - Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

8 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

9 - Lucas Salles (Carrera Cup)

10 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

11 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

12 - Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

13 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

14 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

15 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

16 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

17 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

18 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

19 - Marçal Muller (Carrera Cup)

20 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

21 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

22 - Marcos Regadas (Carrera Cup Rookie)

23 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Sport)

24 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

25 - Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

26 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

27 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

28 - Ramon Alcaraz (Carrera Cup Rookie)

29 - João Barbosa (Carrera Cup Rookie)

30 - Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

