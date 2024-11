O GP de Las Vegas sempre conta com muita preparação por parte das equipes de Fórmula 1 - algumas fazem até roupas especiais! -, mas, dessa vez, a Williams decidiu 'apenas' mudar um pouquinho sua pintura para homenagear um dos patrocinadores.

A Keeper Security - fornecedora líder de software de segurança cibernética que protege senha, chaves de acesso, segredos e conexões - lançará uma aquisição exclusiva na cobertura do motor do FW46, adicionando uma nova marca na pintura, que já conta com o nome da empresa no carro.

A colaboração entre a equipe e a Keeper Security celebra a sinergia entre a velocidade, segurança e inovação. A empresa espera que Franco Colapinto e Alexander Albon sejam responsáveis por mostrar o comprometimento do time com os mesmos ideias da companhia.

"A Keeper Securtiy se juntou à nossa missão de voltar para a frente do grid no início do ano e desde então nossa parceria criou muita força", explica James Vowles, chefe da Williams.

Além disso, na Fan Zone especial da Williams em Las Vegas, os fãs também poderão desfrutar de uma vista 360°, além de fazerem testes em simuladores de F1 e outras experiências que serão oferecidas devido à parceria.

