Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, afirmou que Max Verstappen pode ser comparado à figuras históricas da Fórmula 1.

No início da temporada, poucos imaginariam que a disputa pelo campeonato entre Lando Norris e Verstappen no GP de São Paulo , a quatro corridas do fim, seria tão acirrada.

Se Norris tivesse conseguido vencer Interlagos com pista molhada, as três últimas corridas poderiam ter sido uma disputa aberta, mas Verstappen brilhou e passou do 17º lugar para o topo do pódio. Horner afirmou à rádio britânica talkSport que a corrida foi um desempenho primoroso do tricampeão.

"Não vencemos desde junho, mas essa foi a nossa oitava vitória do ano. E uma vitória dominante, como vocês puderam ver no final. Portanto, um desempenho fantástico de Max".

"Uma grande recuperação para a equipe depois de alguns meses difíceis. Mas temos potência em nosso carro e Max estava pilotando da melhor forma possível", o britânico elogiou os esforços de sua equipe e do piloto".

Horner disse que era hora de comparar Verstappen às figuras lendárias da Fórmula 1, já que o holandês está se destacando em todas as áreas. O chefe de equipe acredita que a excelência de seu piloto pode ser comparada à lendas.

"Com certeza, quero dizer, se ele conseguir o quarto título do campeonato, que, esperamos, ele já deu um grande passo em direção a ele, então você tem que começar a contá-lo entre os grandes nomes do esporte. E acho que ele está liderando em um nível incrível, e está provando isso de forma consistente".

"E acho que é ótimo trabalhar com ele. Quando entra no carro, ele dá tudo de si. E ele ainda tem aquela fome e paixão, e é ótimo ver isso", conclui.

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!