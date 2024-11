Eddie Jordan, ex-chefe de equipe da Fórmula 1, disse que sente saudades da era dos carros V10s - quando todas as escuderias da categoria utilizavam motores de dez cilindros, entre os anos de 1998 até 2005 - afirmando que o barulho das unidades de potência daquela época era como "sexo sobre rodas".

O antigo proprietário da Jordan contou no podcast Formula for Success como era prazeroso estar na pista ou nas arquibancadas durante as corridas realizadas com os 'mitológicos' V10.

"Quando você estava em uma corrida, como em Silverstone, mesmo que não estivesse no grid, estivesse do lado de fora ou na arquibancada e a corrida começasse... Aqueles V10s, posso garantir, faziam o chão tremer".

"Ele se movia debaixo de você, tamanha potência transmitida ao ruído, ao som e à superfície, que simplesmente atravessava seu corpo. Era sexo sobre rodas. Era isso que o automobilismo era para mim, era disso que eu gostava tanto", lamentou Eddie que complementou sobre a atual era de motores V6 híbridos. "O que está acontecendo no momento, seja por causa dos regulamentos, seja por causa disso ou daquilo, será que algum dia voltaremos aos V10s? Provavelmente não."

O ex-chefe de equipe também reclamou dos carros atuais, comparando-os com tratores: "Esses carros... Sejamos justos com Lewis [Hamilton], Max [Verstappen] e Lando [Norris], eles estão fazendo trabalhos incríveis com esses carros, mas eles são tratores. Os carros têm mil quilos, estão muito acima do peso, é uma vergonha para os regulamentos, uma vergonha para os organizadores!"

"E que vergonha para as pessoas que têm a Fórmula 1 profundamente enterrada em suas almas, porque elas permitiram que esse esporte desse um passo que talvez nunca mais volte [atrás] e eu as odeio totalmente por isso", finalizou Jordan, revoltado.

