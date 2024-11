Durante o GP do México, a imprensa parecia confiante de que aquele poderia ser um dos últimos fins de semana de Sergio Pérez como piloto na Fórmula 1 pela Red Bull. No entanto, a demissão nunca aconteceu e, dessa maneira, nem Franco Colapinto, nem Yuki Tsunoda ou Liam Lawson tiveram a oportunidade de serem transferidos.

Jacques Villenueve acredita que as 'teorias da conspiração' devem ser interrompidas, afinal, o mexicano já teve diversos momentos críticos, mas segue sendo a preferência na Red Bull. Para o campeão mundial, essa é a decisão correta de qualquer maneira.

"Colapinto merece o assento do piloto", defende o ex-competidor. "Mas ele pode não estar disponível. É muito simples. Todo mundo diz que ele tomará o lugar de Pérez. Mas Pérez está lá e tem um contrato".

"Eles estão dizendo há 10 meses que Pérez estará fora de lá na próxima corrida. Parem de dizer isso. Ele tem um contrato", continuou o canadense à Grosvenor Sport.

Villeneuve acredita que Pérez é uma opção financeira muito melhor para a Red Bull do que os possíveis candidatos, e ele não tem certeza se um jovem talento possa superar Max Verstappen, ou, pelo menos, acompanhar o ritmo do holandês.

"Ele [Pérez] traz patrocínio e estabilidade para a equipe. Verstappen está feliz com ele. E quem sabe qual é a diferença, porque Pérez está um pouco perdido no momento, o que pode acontecer, ou pode ser que Verstappen seja simplesmente incrível".

"Então, se você colocar outro piloto que não tenha um desempenho melhor, o que você conseguiu? Internamente, eles sabem porque têm outros pilotos na equipe júnior da Red Bull. O objetivo da equipe Red Bull Junior não é colocar Colapinto nos carros grandes, é formar pilotos para os carros maiores".

