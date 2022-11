Carregar reprodutor de áudio

Recentemente a Williams inovou e anunciou o seu piloto para 2023, mas com a condição dele conseguir a superlicença da Fórmula 1. É o caso de Logan Sargeant, piloto que já faz parte da academia de jovens da equipe e que ocupa atualmente a terceira posição no campeonato da Fórmula 2, que realiza sua última etapa de 2022 na próxima semana, em Abu Dhabi.

Para o asterisco sair do nome do norte-americano, ele precisa terminar o campeonato até a quinta posição. Em Interlagos, Sargeant estará no lugar de Alex Albon para o segundo treino livre e se chegar a 100 km no treino no Brasil, ganhará mais um ponto para o seu objetivo.

Mas, a Williams precisará de um ‘Plano B’ caso Sargeant não consiga este objetivo e Mick Schumacher, que deve encerrar sua passagem pela Haas em Abu Dhabi na semana que vem, não é um nome a ser descartado. Foi o que admitiu Jost Capito.

“Se Sargeant não conseguir a superlicença, todos aqueles que tiverem experiência e uma superlicença viram uma opção”, disse o chefe da Williams ao Motorsport-Magazin quando questionado sobre Mick.

Mas o dirigente enumerou as qualidades do norte-americano, que justificaram sua escolha: “Primeiro, seu desenvolvimento. Se você comparar os resultados em classificação, em particular com os de seus companheiros, ele sempre foi melhor no quali, mesmo contra Piastri. Isso mostra que ele é rápido”.

“Ele precisa aprender. Foi muito bem como estreante na F2, venceu provas e sempre foi bom em classificação. Enquanto ele está conosco na Academia, ele também precisa chegar à F1 de maneira rápida, mostrar o que pode fazer e aprender lá”, comentou.

Homenagens a Fittipaldi e Vettel, música e mais: as novidades do GP de São Paulo de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: