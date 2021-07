Os rumores na Fórmula 1 sobre uma possível troca na Mercedes ganharam novos capítulos com a renovação de contrato de Lewis Hamilton até 2023. Agora, a disputa do segundo assento fica, ao que tudo indica, entre George Russell e Valtteri Bottas.

O britânico da Williams passou ao Q3 pela primeira vez na carreira na classificação para o GP da Áustria, disputada neste sábado (03), e é cotado para a vaga do finlandês pela necessidade da equipe pontuar bem com os dois carros, devido à ascensão da Red Bull no mundial de construtores.

Sobre as negociações, o chefe da Mercedes Toto Wolff, comentou: "Acho que hoje é sobre resolver as pendências com Lewis. Sempre dissemos, queríamos isso nas próximas corridas para ganhar mais clareza. A corrida de Valtteri na Estíria foi muito boa e ele precisa consolidar isso.

"Da mesma forma, conhecemos os pontos fortes e fracos de George. Essa decisão será tomada durante o verão, e a primeira discussão será com os dois [Russell e Bottas]. Esperançosamente, estaremos decididos antes do final da temporada", comentou.

"Com Hamilton, éramos claros há algum tempo que queríamos estender o contrato. Isso era óbvio. Agora podemos olhar para o segundo assento. Está entre os dois. Como eu disse, valorizamos suas qualidades e o que podem contribuir à equipe", concluiu Wolff.

