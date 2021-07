F1 - Bottas: "Tenho certeza que em breve renegociarei meu contrato"

Valtteri Bottas diz que vai procurar opções alternativas para permanecer no grid da Fórmula 1 se perder seu assento na Mercedes em 2022. A equipe anunciou no sábado que o heptacampeão mundial Lewis Hamilton assinou um novo contrato de dois anos, mantendo-o até o final da temporada de 2023.

Isso deixa um lugar livre. O finlandês estará sem contrato no fim do ano e enfrenta a competição de George Russell, piloto da academia da escuderia, para ser companheiro de equipe do britânico no próximo ano. A princípio, a decisão será tomada durante a pausa de verão.

Russell fez bonito em sua única corrida pela Mercedes até o momento, no GP de Sakhir do ano passado, onde quase venceu a corrida, e impressionou treino classificatório deste sábado, na Áustria, ao chegar ao Q3 pela primeira vez com a Williams.

Bottas chamou de "previsível" a decisão da Mercedes de estender os termos com Hamilton e sente que logo seria sua vez de sentar e iniciar as negociações.

“Acabei de perceber que já é julho, as férias de agosto são apenas duas etapas depois desta”, disse ele. “Tenho certeza que logo teremos que discutir [isso], mas não hoje ou amanhã.”

Caso saia da equipe no próximo ano, o finlandês parece ter opções limitadas de onde mais pilotar de acordo com o mercado. Apenas Red Bull, AlphaTauri, Alfa Romeo e Williams tem vagas não definidas, tornando as duas últimas as únicas opções realistas para permanecer na F1. O finlandês quer continuar no grid, mas só iria procurar opções alternativas se necessário.

“Obviamente, quero obter o entendimento da equipe, qual é o plano e que piloto eles planejam no outro carro”, disse quando questionado pela Autosport/Motorsport.com. “Lewis está confirmado, o outro ainda está livre, então a escuderia precisa decidir. Eu preciso ter essa discussão.

“Também sinto que ainda tenho muitos, muitos anos restantes na F1. "Gosto de correr, adoro a F1. Definitivamente não quero ir para outro esporte ou categoria nos próximos anos. Se fosse esse o caso em que não continuaria com a Mercedes, claro que procuraria outras opções, mas não é algo que preciso pensar agora."

Bottas ainda reforçou a importância de pensar no campeonato atual: "Não sei se já falaram com alguém, pois sabem o quanto é importante focar no momento e entregar o melhor que podemos, como equipe e para mim pessoalmente."

“E o tempo vai chegar logo. Ainda não sei em que dia, em que semana. Acho que sim, teremos que olhar todas as opções e a situação como um todo. Por agora, me concentro na corrida de amanhã", concluiu.

