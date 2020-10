FIA anuncia alterações nos pontos da superlicença para Fórmula 1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira que promoverá mudanças no sistema de pontuação da superlicença, o documento que permite que um piloto corra na Fórmula 1.

O órgão regulador do automobilismo mundial confirmou que o período para o acúmulo de pontos aumentou de três para quatro anos. A medida vem por causa da situação global causada pela pandemia do novo coronavírus.

A alteração foi aprovada durante uma reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor. Antes da mudanças, os competidores precisavam juntar 40 pontos de superlicença em três anos para se tornarem elegíveis a pilotar na F1.

Entretanto, como a pandemia provocou grandes efeitos negativos no automobilismo de base, com categorias cancelando temporadas ou com significativas mudanças de calendário, o padrão foi alterado.

“Por conta da atual situação global, a janela em que os pilotos podem marcar pontos da superlicença foi aumentada de três para quatro anos. O maior número de pontos acumulados em três anos ou em período de quatro que inclui 2020 será considerado”, comunicou a FIA.

O órgão ainda confirmou que vai abrir discussões para conceder superlicença a pilotos que não alcançaram os 40 pontos "devido a circunstâncias fora de seu controle ou motivos de força maior". Eles precisam somar o mínimo de 30 pontos e mostrar “excelente capacidade de pilotagem em monopostos” para entrarem na análise do novo regulamento, que abre uma brecha para subjetividade.

A FIA manteve a exigência de 'apenas' 25 pontos para participar de um fim de semana de GP de F1. Foram os casos de Mick Schumacher e Callum Ilott, que participariam do primeiro treino livre para o GP de Eifel, em Nürburgring, antes do cancelamento da sessão na Alemanha.

