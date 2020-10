O GP de Eifel nem começou e a Mercedes enfrenta grandes problemas. A equipe anunciou que dois de seus membros testaram positivo para Covid-19. Seguindo os protocolos da FIA, introduzidos desde o início da temporada, os membros foram isolado para quarentena.

A equipe divulgou um comunicado nesta sexta-feira, após a confirmação do segundo caso positivo.

"Após o teste positivo de ontem, toda a equipe passou por uma nova rodada de testes na Alemanha. Todos deram negativos, com a exceção de um positivo e um inconclusivo que será testado novamente".

"Seguindo os protocolos, outros quatro membros da equipe, que testarem negativos, não estarão mais disponíveis neste fim de semana [por terem contato com os casos positivos]. Seis substitutos viajaram para cá, assumindo as funções na equipe".

"Trabalhamos em colaboração próxima com a FIA e a F1 durante esse processo e continuaremos a fazer isso".

Além do cuidado ‘de sempre’, desde o início da temporada da F1, atrasado por causa da pandemia, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas não foram poupados e terão um regime mais restrito que o restante da equipe que trabalha em Nurburgring.

“Eles (os pilotos) são os mais restritos de todo o time”, disse Toto Wolff. “Eles estão em seus próprios quartos e estamos todos evitando contato pessoal ao máximo. Eles vão entrar no carro, pilotar, sair e manter distância de todos.”

“Cada perda de um integrante importante afeta a corrida, mas acho que estamos sob controle”, completou.

