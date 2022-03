Carregar reprodutor de áudio

Pilotos russos e bielorrussos poderão continuar a competir em corridas internacionais, mas sob bandeira neutra. A decisão foi tomada pela FIA em reunião extraordinária do Conselho Mundial de Automobilismo, nesta terça-feira (1º).

Nikita Mazepin, que temia uma proibição por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, não está automaticamente vetado, com sua situação definida na Haas nos próximos dias. Além dele, a Fórmula 1 tem na Alpine o piloto reserva Daniil Kvyat, a Ferrari Robert Shwartzman e na Fórmula 3 Alexander Smolyar.

Mas as equipes de origem russa não poderão competir em competições com chancela da FIA.

A reunião também serviu para oficializar o cancelamento do GP da Rússia, que ocorreria em setembro de 2022 por "força maior".

Diz o comunicado: "Nenhuma competição internacional será realizada na Rússia e na Bielorrússia, até novo aviso. Nenhuma bandeira, símbolo ou hino da Rússia/Bielorrússia será usado em competições internacionais, até novo aviso.

"Nenhuma equipe nacional russa/bielorrussa poderá participar de competições internacionais[por exemplo, até novo aviso.

"Pilotos russos/bielorrussos, competidores individuais e oficiais poderão participar de competições internacionais apenas em sua capacidade neutra e sob a 'bandeira da FIA', sujeitos a compromisso específico e adesão aos princípios de paz e neutralidade política da FIA, até novo aviso.

"Nenhum símbolo nacional russo/bielorrusso, cores, bandeiras [uniforme, equipamento e carro] devem ser exibidos ou hinos devem ser tocados em competições internacionais, até novo aviso."

Na F1, em particular, a decisão permite que Nikita Mazepin continue pilotando pela Haas nesta temporada.

Ben Sulayem, presidente da FIA, disse: “Como você sabe, a FIA está observando os desenvolvimentos na Ucrânia com tristeza e choque e espero uma solução rápida e pacífica para a situação atual.

"Condenamos a invasão russa da Ucrânia e nossos pensamentos estão com todos aqueles que sofrem como resultado dos eventos na Ucrânia.

"Gostaria de enfatizar que a FIA, juntamente com nossos promotores, agiu proativamente sobre este assunto na semana passada e se comunicou de acordo com a Fórmula 1, Fórmula 2, WTCR e a International Drifting Cup.

“Uma versão atualizada dos diferentes calendários internacionais da FIA será apresentada na reunião do WMSC no Bahrein para aprovação.”

