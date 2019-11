FIA planeja abandonar regra de pneus de largada da F1 em 2020

A FIA está planejando abandonar a regra que obriga os 10 melhores classificados do treino classificatório a começar as corridas com o mesmo conjunto de pneus que foram usados para definir seu melhor tempo no Q2, se todas as equipes concordarem.

A regra foi originalmente planejada para agitar as corridas, pressupondo que os 10 primeiros largassem com um pneu mais macio e menos durável em comparação aos demais.

O efeito prático não tem sido dos melhores, porque as três principais equipes desfrutaram de uma grande vantagem sobre o resto do grid.

A regra foi descartada nas últimas resoluções dos regulamentos esportivos da FIA para 2020 para as equipes. No entanto, como o prazo final para as alterações expirou em 30 de abril, essa mudança terá que receber apoio unânime e entende-se que pelo menos uma equipe mostrou ser contrária à mudança.

Em outra alteração planejada para 2020 que ainda não obteve aprovação, a FIA quer restringir treinos de largada nos finais de semana de corrida, a fim de criar um elemento aleatório para o início real das provas.

Os pilotos não serão mais autorizados a praticar largadas à vontade na saída dos pits. O plano é permiti-los fazer esse treinamento diretamente do grid no final do TL1 e TL3, um sistema que já é usado em pistas como Mônaco, onde não é possível ‘largar’ na saída dos pits.

