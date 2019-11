Max Verstappen alcaçou a pole pela segunda vez na carreira. A primeira vez do holandês havia sido no GP da Hungria deste anos. No placar interno da Red Bull, o jovem prodígio segue sobrando sobre o companheiro, Alex Albon.

Depois de sair atrás do companheiro no Japão, Lewis Hamilton voltou a se impor ante Valtteri Bottas. O mesmo aconteceu na luta interna da Ferrari, onde Charles Leclerc mais uma vez larga à frente de Sebastian Vettel.

Confira abaixo como estão as outras batalhas internas, lembrando que o Motorsport.com não considera possíveis punições de grid.

Lewis Hamilton 12 6 Valtteri Bottas Sebastian Vettel 7 11 Charles Leclerc Max Verstappen 5 1 Alex Albon* Daniel Ricciardo 11 7 Nico Hulkenberg Kevin Magnussen 10 8 Romain Grosjean Carlos Sainz 10 8 Lando Norris Sergio Pérez 16 2 Lance Stroll Kimi Raikkonen 12 6 Antonio Giovinazzi Daniil Kvyat 2 4 Pierre Gasly* Robert Kubica 1 17 George Russell

*Albon e Gasly foram trocados na Red Bull/Toro Rosso e por isso o placar foi zerado após o GP da Hungria.

Veja como ficou o grid de largada para o GP do México de Fórmula 1:

Galeria Lista 1 - Max Verstappen 1 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 2 - Charles Leclerc 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3 - Sebastian Vettel 3 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 4 - Lewis Hamilton 4 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 5 - Alex Albon 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 6 - Valtteri Bottas 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7 - Carlos Sainz Jr. 7 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 8 - Lando Norris 8 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 9 - Daniil Kvyat 9 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 10 - Pierre Gasly 10 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 11 - Sergio Perez 11 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 12 - Nico Hulkenberg 12 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 13 - Daniel Ricciardo 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14 - Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15 - Antonio Giovinazzi 15 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 16 - Lance Stroll 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 17 - Kevin Magnussen 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18 - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 18 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 19 - George Russell 19 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 20 - Robert Kubica 20 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

