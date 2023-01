Lenda do automobilismo brasileiro, Chico Rosa morre aos 80 anos

Carregar reprodutor de áudio

O automobilismo brasileiro perdeu neste sábado um dos seus grandes e importantes nomes: Chico Rosa, responsável por mostrar ao mundo talentos do Brasil, aconselhá-los e também por estar à frente da administração, e renascimento, de Interlagos por mais de quatro décadas.

Nascido no interior de São Paulo, Francisco Castejon do Couto Rosa dedicou 50 anos da sua vida ao automobilismo nacional. Formado em engenharia, logo passou a ser reconhecido como um dos maiores entendedores de carros de corrida da época.

Em 1969, levou Emerson Fittipaldi para Inglaterra - ao perceber ainda no Brasil, que dali surgiria um nome promissor no automobilismo - e viu sua aposta se tornar realidade anos depois: Emerson conquistou o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Chico Rosa também foi responsável por assessorar/aconselhar José Carlos Pace e a espalhar o talento brasileiro mundo afora.

Ao retornar ao Brasil, em 75, foi convidado a integrar a administração do Autódromo de Interlagos e, nessas idas e vindas, identificou mais um nome com grande potencial de se tornar um gigante da F1: Nelson Piquet Souto Maior. Assim como fez com Fittipaldi, Chico apostou em Piquet e o levou para competir, e ser visto, na Europa. Resultado: Nelson Piquet tricampeão mundial.

À frente de Interlagos, Rosa foi responsável por conseguir um acordo para uma reforma da pista em 1980 - época conturbada do autódromo. Chico Rosa foi administrador de Interlagos até 2015 quando foi demitido pela SPTuris pegando a 'bolha' do automobilismo nacional de surpresa.

Sainz propõe novo tipo de punição na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music