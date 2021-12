Max Verstappen conquistou seu primeiro título mundial na Fórmula 1 neste domingo em Abu Dhabi, liderando apenas uma volta e superando seu rival Lewis Hamilton.

Com esse feito, Verstappen se coloca de maneira inédita na lista de campeões e se junta aos outros 33 pilotos que já obtiveram o título da principal categoria do automobilismo.

