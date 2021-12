Uma final que nem Hollywood imaginaria! Max Verstappen é o grande campeão da Fórmula 1 2021 após uma última volta de tirar o fôlego no GP de Abu Dhabi. Com a entrada do safety car e pneus macios novos, ele conseguiu reverter uma prova dominante de Lewis Hamilton para assumir a ponta no momento necessário para cruzar à frente do rival.

Com isso, Verstappen termina com o título de 2021, enquanto Hamilton fica com o vice-campeonato, tendo Valtteri Bottas em terceiro.

Já entre os Construtores, o abandono de Sergio Pérez no final ajudou a sacramentar o título da Mercedes.

Confira a classificação final do Mundial de Pilotos:

Confira a classificação final do Mundial de Construtores:

Pos Teams Points 1 Mercedes 613.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 41 26 2 Red Bull Racing 585.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 18 26 3 Ferrari 323.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 10 16 4 McLaren 275 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2 11 6 5 Alpine 155 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25 12 6 6 AlphaTauri 142 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - 8 22 7 Aston Martin Racing 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9 - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 13 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - 2 - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

