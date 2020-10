Nesta sexta, a Honda anunciou sua saída da Fórmula 1 após o fim da temporada 2021. O anúncio marcará a quarta saída da montadora japonesa do esporte, sendo que ela possui uma grande tradição no grid, acumulando dezenas de vitórias.

No total, a Honda esteve presente em 453 etapas da história da F1, seja como fornecedora de motores ou como equipe oficial e acumulou 77 vitórias, 194 pódios, 79 pole positions e 65 voltas mais rápidas nesse período.

Inegavelmente, sue auge na F1 foi a segunda metade dos anos 80, quando dominou a categoria nas parcerias com Williams e McLaren, vencendo seis Mundial de Construtores (1986 - 1991) e cinco de pilotos (1987 - 1991), todos consecutivos.

Confira, na galeria abaixo, todas as vitórias conquistadas pela Honda ao longo de sua trajetória na F1, que inclui grandes nomes como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost, John Surtees e mais.

Galeria Lista 1. Richie Ginter - Honda RA272 - GP do México de 1965 1 / 77 Foto de: LAT Images 2. John Surtees - Honda RA300 - GP da Itália de 1967 2 / 77 Foto de: LAT Images 3. Keke Rosberg - Williams FW09-Honda - GP dos Estados Unidos de 1984 3 / 77 Foto de: Williams F1 4. Keke Rosberg - Williams FW10-Honda - GP dos Estados Unidos de 1985 4 / 77 Foto de: Williams F1 5. Nigel Mansell - Williams FW10-Honda - GP da Europa de 1985 5 / 77 Foto de: LAT Images 6. Nigel Mansell - Williams FW10-Honda - GP da África do Sul de 1985 6 / 77 Foto de: LAT Images 7. Keke Rosberg - Williams FW10-Honda - GP da Austrália de 1985 7 / 77 Foto de: Williams F1 8. Nelson Piquet - Williams FW11-Honda - GP do Brasil de 1986 8 / 77 Foto de: LAT Images 9. Nigel Mansell - Williams FW11-Honda - GP da Bélgica de 1986 9 / 77 Foto de: LAT Images 10. Nigel Mansell - Williams FW11-Honda - GP do Canadá de 1986 10 / 77 Foto de: LAT Images 11. Nigel Mansell - Williams FW11-Honda - GP da França de 1986 11 / 77 Foto de: LAT Images 12. Nigel Mansell - Williams FW11-Honda - GP da Grã-Bretanha de 1986 12 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 13. Nelson Piquet - Williams FW11-Honda - GP da Alemanha de 1986 13 / 77 Foto de: LAT Images 14. Nelson Piquet - Williams FW11-Honda - GP da Hungria de 1986 14 / 77 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 15. Nelson Piquet - Williams FW11-Honda - GP da Itália de 1986 15 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 16. Nigel Mansell - Williams FW11-Honda - GP de Portugal de 1986 16 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 17. Nigel Mansell - Williams FW11B-Honda - GP de San Marino de 1987 17 / 77 Foto de: LAT Images 18. Ayrton Senna - Lotus 99T-Honda - GP de Mônaco de 1987 18 / 77 Foto de: LAT Images 19. Ayrton Senna - Lotus 99T-Honda - GP dos Estados Unidos de 1987 19 / 77 Foto de: LAT Images 20. Nigel Mansell - Williams FW11B-Honda - GP da França de 1987 20 / 77 Foto de: LAT Images 21. Nigel Mansell - Williams FW11B-Honda - GP da Grã-Bretanha de 1987 21 / 77 Foto de: David Phipps 22. Nelson Piquet - Williams FW11B-Honda - GP da Alemanha de 1987 22 / 77 Foto de: Williams F1 23. Nelson Piquet - Williams FW11B-Honda - GP da Hungria de 1987 23 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 24. Nigel Mansell - Williams FW11B-Honda - GP da Áustria 1987 24 / 77 Foto de: LAT Images 25. Nelson Piquet - Williams FW11B-Honda - GP da Itália de 1987 25 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 26. Nigel Mansell - Williams FW11B-Honda - GP da Espanha de 1987 26 / 77 Foto de: LAT Images 27. Nigel Mansell - Williams FW11B-Honda - GP do México de 1987 27 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 28. Alain Prost - McLaren MP4/4-Honda - GP do Brasil de 1988 28 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 29. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP de San Marino de 1988 29 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 30. Alain Prost - McLaren MP4/4-Honda - GP de Mônaco de 1987 30 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 31. Alain Prost - McLaren MP4/4-Honda - GP do México de 1988 31 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 32. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP do Canadá de 1988 32 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 33. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP dos Estados Unidos de 1988 33 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 34. Alain Prost - McLaren MP4/4-Honda -GP da França de 1988 34 / 77 Foto de: LAT Images 35. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP da Grã-Bretanha de 1988 35 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 36. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP da Alemanha de 1988 36 / 77 Foto de: LAT Images 37. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP da Hungria de 1988 37 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 38. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP da Bélgica de 1988 38 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 39. Alain Prost - McLaren MP4/4-Honda - GP de Portugal de 1988 39 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 40. Alain Prost - McLaren MP4/4-Honda - GP da Espanha de 1988 40 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 41. Ayrton Senna - McLaren MP4/4-Honda - GP do Japão de 1988 41 / 77 Foto de: LAT Images 42. Alain Prost - McLaren MP4/4-Honda - GP da Austrália de 1988 42 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 43. Ayrton Senna - McLaren MP4/5-Honda - GP de San Marino de 1989 43 / 77 Foto de: Ercole Colombo 44. Ayrton Senna - McLaren MP4/5-Honda - GP de Mônaco de 1989 44 / 77 Foto de: LAT Images 45. Ayrton Senna - McLaren MP4/5-Honda - GP do México de 1989 45 / 77 Foto de: LAT Images 46. Alain Prost - McLaren MP4/5-Honda - GP dos Estados Unidos de 1989 46 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 47. Alain Prost - McLaren MP4/5-Honda - GP da França de 1989 47 / 77 Foto de: LAT Images 48. Alain Prost - McLaren MP4/5-Honda - GP da Grã-Bretanha de 1989 48 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 49. Ayrton Senna - McLaren MP4/5-Honda - GP da Alemanha de 1989 49 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 50. Ayrton Senna - McLaren MP4/5-Honda - GP da Bélgica de 1989 50 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 51. Alain Prost - McLaren MP4/5-Honda - GP da Itália de 1989 51 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 52. Ayrton Senna - McLaren MP4/5-Honda - GP da Espanha de 1989 52 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 53. Ayrton Senna - McLaren MP4/5B-Honda - GP dos Estados Unidos de 1990 53 / 77 Foto de: LAT Images 54. Ayrton Senna - McLaren MP4/5B-Honda - GP de Mônaco de 1990 54 / 77 Foto de: LAT Images 55. Ayrton Senna - McLaren MP4/5B-Honda - GP do Canadá de 1990 55 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 56. Ayrton Senna - McLaren MP4/5B-Honda - GP da Alemanha de 1990 56 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 57. Ayrton Senna - McLaren MP4/5B-Honda - GP da Bélgica de 1990 57 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 58. Ayrton Senna - McLaren MP4/5B-Honda - GP da Itália de 1990 58 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 59. Ayrton Senna - McLaren MP4/6-Honda - GP dos Estados Unidos de 1991 59 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 60. Ayrton Senna - McLaren MP4/6-Honda - GP do Brasil de 1991 60 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 61. Ayrton Senna - McLaren MP4/6-Honda - GP de San Marino de 1991 61 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 62. Ayrton Senna - McLaren MP4/6-Honda - GP de Mônaco de 1991 62 / 77 Foto de: LAT Images 63. Ayrton Senna - McLaren MP4/6-Honda - GP da Hungria de 1991 63 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 64. Ayrton Senna - McLaren MP4-6-Honda - GP da Bélgica de 1991 64 / 77 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 65. Gerhard Berger - McLaren MP4/6-Honda - GP do Japão de 1991 65 / 77 Foto de: LAT Images 66. Ayrton Senna - McLaren MP4/6-Honda - GP da Austrália de 1991 66 / 77 Foto de: LAT Images 67. Ayrton Senna - McLaren MP4/7A-Honda - GP de Mônaco de 1992 67 / 77 Foto de: LAT Images 68. Gerhard Berger - McLaren MP4-7A-Honda - GP do Canadá de 1992 68 / 77 Foto de: Ercole Colombo 69. Ayrton Senna - McLaren MP4/7A-Honda - GP da Hungria de 1992 69 / 77 Foto de: LAT Images 70. Ayrton Senna - McLaren MP4/7A-Honda - GP da Itália de 1992 70 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 71. Gerhard Berger - McLaren MP4/7A-Honda - GP da Austrália de 1992 71 / 77 Foto de: LAT Images 72. Jenson Button - Honda RA106 - GP da Hungria de 2006 72 / 77 Foto de: Sutton Motorsport Images 73. Max Verstappen - Red Bull Racing RB15-Honda - GP da Áustria de 2019 73 / 77 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 74. Max Verstappen - Red Bull Racing RB15-Honda - GP da Alemanha de 2019 74 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 75. Max Verstappen - Red Bull Racing RB15-Honda - GP do Brasil de 2019 75 / 77 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 76. Max Verstappen - Red Bull Racing R16-Honda - GP dos 70 Anos de 2020 76 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 77. Pierre Gasly - AlphaTauri AT01-Honda - GP da Itália de 2020 77 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon

