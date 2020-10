Mesmo com a eletrificação de seus carros de rua sendo a principal justificativa apresentada para sua saída da Fórmula 1, a direção da Honda afirmou que não tem interesse no momento de integrar o grid da Fórmula E a partir de 2022. Por outro lado, o CEO da marca frisou que o esporte a motor está no DNA deles e, por isso, continuarão presentes em outras categorias.

A montadora afirmou que tem como objetivo aumentar as vendas de seus carros elétricos e neutralizar as emissões de carbono até 2050.

Mesmo tendo uma visão similar, o CEO da Honda, Takahiro Hachigo, afirmou que não tem planos para integrar a principal categoria de monopostos elétricos, apesar de outras montadoras como Nissan, Porsche, BMW, Audi, Mercedes, Jaguar e DS.

"No que diz respeito às categorias de carros elétricos, não temos planos específicos para participar", disse Hachigo na coletiva onde anunciou a saída da F1.

"Atualmente, estamos nos concentrando em neutralizar as emissões de carbono até 2050. Será um desafio para a Honda e esperamos que nossos fãs nos apoiem nesse próximo período".

Hachigo também deu a entender que um retorno à F1 em um futuro próximo é improvável, mas continuarão presentes em outras categorias, como a Indy.

Takahiro Hachigo, Chief Executive Officer, Honda Motor Co Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

"Queremos ter como meta neutralizar as emissões de carbono até 2050. Agora, vamos concentrar nossos recursos nisso".

"Agora, eu não acho que voltaremos à F1. No entanto, como já expliquei, as corridas são parte do DNA da Honda, por isso continuaremos competindo com toda a nossa paixão nas categorias em que ainda estamos presentes".

"Agora que decidimos encerrar nova era na F1, queremos colocar outros esportes motorizados na frente. Esperamos poder aumentar o entusiasmo nessas categorias em todo o Japão.

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon

Honda anuncia saída da F1 ao final da temporada 2021; veja detalhes

PODCAST Motorsport.com debate a carreira e o legado de Kimi Raikkonen; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: