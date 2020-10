Red Bull sabia que Honda poderia deixar a F1 em 2021 desde agosto

Nesta sexta-feira, a Honda chocou o mundo do automobilismo ao anunciar que deixará a Fórmula 1 no final da temporada 2021, deixando a Red Bull e a AlphaTauri em busca de uma nova fornecedora de motores para o campeonato de 2022.

Após o anúncio, o consultor de automobilismo da Red Bull e chefão da equipe austríaca na F1, Helmut Marko, falou sobre a saída da montadora da categoria máxima do automobilismo mundial.

"Nossa ambição imediata para o restante das temporadas 2020 e 2021 é trabalhar com a Honda para perseguir vitórias em GPs e sermos protagonistas nos campeonatos. Mas já procuraremos um novo motor para 2022, pois as duas equipes do nosso grupo já assinaram o novo Pacto de Concórdia”, afirmou o austríaco, referindo-se ao acordo assinado pelos times da F1, que os comprometem a ficar na categoria até 2025.

A Red Bull foi informada em agosto de que a Honda queria deixar a F1, mas a montadora japonesa confirmou sua decisão definitiva no fim de setembro, ou seja, após a assinatura do Pacto de Concórdia.

De todo modo, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, disse que respeita a decisão da Honda: "Como time, entendemos como foi difícil para a Honda tomar a decisão de sair da F1 no final da temporada de 2021.”

"O foco da indústria automotiva mudou e levou a Honda à decisão de redistribuir seus recursos. Entendemos e respeitamos o raciocínio por trás da busca pela emissão zero de carbono. Mas claro que a decisão nos apresenta desafios que teremos de enfrentar, mas estamos preparados e equipados para responder com eficácia, como já demonstramos.”

“Embora estejamos desapontados por não continuar nossa parceria com a Honda, estamos extremamente orgulhosos de nossos resultados, com 5 vitórias e 15 pódios para ambas as equipes da Red Bull. Agradecemos à Honda por seus esforços e pelo compromisso extraordinário nestes anos”, completou o dirigente britânico da Red Bull Racing.

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon

