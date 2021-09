Russell diz que Nyck de Vries merece uma oportunidade na F1

George Russell acredita que Nyck de Vries merece competir na Fórmula 1, aumentando os pedidos para que o campeão mundial da Fórmula E se junte ao grid da principal categoria do automobilismo no próximo ano.

De Vries ganhou o título na Fórmula 2 em 2019 antes de se juntar à equipe de fábrica da Mercedes na F-E. Ele se tornou campeão mundial da categoria elétrica, conquistando a coroa de 2020-21 em Berlim no mês passado.

O mercado de pilotos da F1 para o próximo ano está sendo formado e de Vries tem sido fortemente relacionado com uma possível mudança para a Williams.

O atual piloto da equipe britânica, Russell, correu contra De Vries em 2018, quando ambos estavam na F2. O britânico ganhou o título naquele ano, enquanto o campeão da F-E terminou em quarto lugar na classificação com três vitórias.

Questionado sobre uma possível ida de De Vries para a F1, Russell elogiou o piloto, chamando-o de “fantástico”.

“Ele é um campeão da Fórmula 2, é um campeão da Fórmula E, ele definitivamente tem a velocidade, o carisma e a atitude certa para ser um piloto de F1”, disse Russell.

“Infelizmente, a F1 tem apenas 20 pilotos. Para que um grande piloto entre, um grande piloto precisa sair. Portanto, não é tão simples assim."

“Mas ele merece estar aqui, mas vamos ver se ele tem a oportunidade ou se ela surge. Infelizmente não há espaço suficiente para todos.”

Um assento na Williams pode ser aberto para De Vries caso Russell se junte à Mercedes no próximo ano, com um anúncio sobre o futuro do piloto britânico previsto para chegar nas próximas semanas.

Se de Vries se juntar ao time inglês, é provável que ele corra ao lado de Nicholas Latifi, que é amplamente esperado para continuar pela terceira temporada com a escuderia.

Latifi também tem experiência em competir contra de Vries, terminando como vice-campeão da F2 de 2019.

“Eu definitivamente acho que depois do ano em que competimos um contra o outro na Fórmula 2, não sei se disse isso, mas acho que disse que ele definitivamente merecia uma chance na Fórmula 1”, disse Latifi.

“Ele teve um ano muito forte este ano na Fórmula E também."

“Se ele ocupar o segundo lugar na Williams, e desde que eu ainda esteja lá, acho que ele será um grande companheiro de equipe e muito capaz na F1.”

A Mercedes anunciou no mês passado que deixaria a F-E no final da temporada 2021/22, tendo optado por não estender sua permanência para a era Gen3 do campeonato.

F1 AO VIVO: Red Bull FAVORITA, curva INCLINADA e tudo sobre o GP DA HOLANDA com Rico Penteado

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #128 - GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: