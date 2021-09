Raikkonen anuncia aposentadoria da F1 ao final de 2021

Kimi Raikkonen anunciou a sua aposentadoria da Fórmula 1 nesta quarta-feira (01) através das suas redes sociais e disse que 2021 será sua última temporada defendendo a Alfa Romeo na categoria máxima do automobilismo mundial.

Em nota publicada em seu perfil oficial no Instagram, o finlandês declarou que a decisão de se aposentar no fim da campanha de 2021 foi tomada durante o inverno europeu passado: "Não foi fácil".

"Essa é uma decisão que fiz durante o inverno. Não foi uma decisão fácil, mas depois dessa temporada é tempo de coisas novas."

"Quero agradecer à minha família, toda equipe, a todos os envolvidos na minha carreira e principalmente a todos vocês, grandes fãs, que têm torcido por mim durante muito tempo."

"A Fórmula 1 pode chegar ao fim para mim, mas há muito mais na vida que eu quero experimentar e desfrutar", concluiu.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, que trabalhou com Raikkonen em sua primeira passagem pela Ferrari, entre 2007 e 2009, divulgou um comunicado sobre o anúncio do finlandês.

"Kimi é uma parte incrível de nosso esporte, um amigo pessoal e um verdadeiro campeão. Tive o privilégio de trabalhar com ele na Ferrari e sei da pessoa fantástica que ele é. Todos sentiremos sua falta e de seu estilo único, e desejamos a ele e sua família o melhor no futuro".

O campeão mundial de 2007, que em outubro completa 42 anos de idade, corre pelo time ítalo-suíço desde 2019 e estreou na F1 em 2001.

F1 2021: APOSENTADORIA de Raikkonen e tudo sobre o GP DA HOLANDA com Rico Penteado

