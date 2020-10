Gasly divulga capacete com homenagem a Senna para GP em Ímola

Na volta da Fórmula 1 à Ímola pela primeira vez após 14 anos, o brasileiro Ayrton Senna será um personagem muito presente no final de semana. Além das tradicionais homenagens próximo de sua estátua localizada no autódromo, um dos pilotos do grid, Pierre Gasly, arrumou outro jeito de prestar tributo ao tricampeão.

O francês da AlphaTauri, que visitou nesta sexta os locais de tributo ao brasileiro e a Roland Ratzenberger, piloto austríaco que morreu um dia antes de Senna, no treino classificatório para o GP de San Marino, divulgou em suas redes sociais que correrá com uma pintura especial em seu capacete, com o mesmo esquema usado pelo tricampeão. Veja abaixo:

"Tributo a Ayrton neste fim de semana", escreveu Gasly. "Relembrando um de meus maiores ídolos com esse capacete especial. As lendas nunca são esquecidas #SennaSempre".

Helmet of Pierre Gasly, Alpha Tauri 1 / 5 Foto de: Pierre Gasly Helmet of Pierre Gasly, Alpha Tauri 2 / 5 Foto de: Pierre Gasly Helmet of Pierre Gasly, Alpha Tauri 3 / 5 Foto de: Pierre Gasly Helmet of Pierre Gasly, Alpha Tauri 4 / 5 Foto de: Pierre Gasly Pierre Gasly, Alpha Tauri with his Senna livery helmet 5 / 5 Foto de: Pierre Gasly

