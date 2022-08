Carregar reprodutor de áudio

Pode comemorar fã do esporte: a espera acabou! Após a pausa de verão de três semanas, a Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2022 neste fim de semana, com mais um GP da Bélgica, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, em uma edição que pode ter um tom de despedida.

Com o contrato atual chegando ao fim em 2022, Spa é uma das pistas que mais correm risco de sair do calendário da F1 no próximo ano ao lado de Paul Ricard. Com o Pacto de Concórdia atual limitando a temporada em 24 corridas por ano, o campeonato deve passar com alterações para 2023, com a estreia de Las Vegas e o retorno do Catar confirmados, enquanto a F1 corre contra o tempo para adicionar África do Sul e China novamente.

Olhando para o campeonato de 2022, a situação é bastante favorável para Max Verstappen e a Red Bull. Após sua oitava vitória no ano, o holandês abre impressionantes 80 pontos de vantagem para Charles Leclerc no Mundial de Pilotos, enquanto entre os Construtores o time austríaco chega a 97 de diferença para a Ferrari.

O time italiano inclusive começa a se preocupar com a Mercedes, que está a apenas 30 pontos entre os Construtores, enquanto Carlos Sainz se encontra atrás de George Russell entre os pilotos. No total, Ferrari e Mercedes têm o mesmo número de pódios no ano, 11 para cada, com a diferença que a equipe de Maranello acumula quatro vitórias contra nenhuma da rival.

Após o fiasco da etapa do ano passado, que foi encerrada após duas voltas sob o safety car devido à forte chuva que caía sobre o circuito, a previsão do tempo se torna ainda mais importante. E, por enquanto, a previsão é de precipitações no sábado e no domingo, mas com menos água que em 2022. Mesmo assim, as temperaturas devem cair ao longo do fim de semana, com mínima de 13 no domingo.

O fim de semana em Spa contará ainda com as duas principais categorias de acesso à F1. A Fórmula 2 realiza a 11ª de 14 etapas da temporada 2022, em um momento importante para o brasileiro Felipe Drugovich.

Sem ir ao pódio no Hungaroring, o piloto da MP Motorsport viu a diferença para Theo Pourchaire cair de mais de 40 pontos para apenas 21. Drugovich buscará neste fim de semana manter e até mesmo aumentar a vantagem para ir com mais tranquilidade para a reta final do campeonato.

Enquanto isso Enzo Fittipaldi segue brilhando com o carro pouco competitivo da Charouz. Com dois pódios na última etapa, o brasileiro chegou à marca de 100 pontos e agora ocupa a quarta posição no campeonato, a apenas 19 de Logan Sargeant.

Já a Fórmula 3 entra na antepenúltima etapa da temporada 2022 com uma briga tripla pelo título e um empate na ponta: Isack Hadjar e Victor Martins estão com 104 pontos cada, com vantagem para o piloto da Hitech por ter três vitórias no ano contra dois do rival. Já Arthur Leclerc, que teve um fim de semana complicado na Hungria, está a nove pontos dos líderes.

Caio Collet, que venceu pela primeira vez na F3 na etapa do Hungaroring, manteve a oitava colocação no campeonato, com 52 pontos, e buscará construir em cima do momento positivo para seguir evoluindo no caminho para a F1.

Confira a programação do GP da Bélgica, que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 13h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h20 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h50 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

