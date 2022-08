F1: Red Bull com chassi mais leve para restante da temporada?

Carregar reprodutor de áudio

Evidentemente, a Red Bull não deu a temporada 2022 por terminada, apesar de Max Verstappen ter uma vantagem de 80 pontos sobre Charles Leclerc no campeonato de pilotos. A prova vem do Auto Motor und Sport, a revista de referência alemã, que antecipa que a Red Bull estaria homologando um novo chassi mais leve para combater o sobrepeso que atinge quase todos os carros, exceto ao Alfa Romeo C42.

Ao RB18 se atribuem cerca de sete quilos acima do mínimo de 798kg indicado pelas normas da FIA, sendo superado apenas pela Mercedes W13 com oito quilos, já que Haas e McLaren limitaram a diferença de peso a três quilos. Aston Martin e Williams teriam se aproximado do limite com a introdução das evoluções dos seus carros, enquanto a Ferrari não deve estar longe do patamar de poder introduzir o lastro para equilibrar o carro.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Em comparação com o carro do ano passado, foram aumentados 46 quilos para cumprir com a nova regra de segurança e a introdução de mantas e pneus de 18 polegadas. Depois dos testes de inverno, várias equipes tinham solicitado à FIA que fosse aumentado o peso mínimo em torno de dez quilos, petição que foi negada, já que a correção concedida foi de apenas alguns kgs.

Com a introdução da TD39, que a partir de Spa-Francorchamps impõe um dos pisos mais rígidos, é de se esperar que a massa volte a subir na escala, por isso não deve surpreender a decisão da Red Bull de investir um orçamento significativo em para aliviar a carroceria do RB18.

Red Bull RB18: il team di Milton Keynes sta omologando un telaio più leggero Photo by: Giorgio Piola

Só para Verstappen ou também para Sergio Pérez?

Não seria de espantar se a escuderia comandada por Christian Horner construísse apenas um chassi para Verstappen: a equipe líder do campeonato tem que lidar com o teto orçamentário e, ao julgar pelas mudanças introduzidas corridas após corridas, a Red Bull está sem dúvidas entre os que mais gastaram até agora. É possível que tenham decidido investir o orçamento extra que foi concedido às equipes para drenar o efeito da inflação, que superou os dois dígitos no Reino Unido.

A equipe pode ter uma vantagem dupla com o chassi novo: além de imediatamente recuperar rendimento com o tratamento de emagrecimento, também terá dados muito úteis para o desenvolvimento do nascimento do carro do ano que vem, uma vez que a luta contra o peso mínimo continuará.

