Após o cancelamento da prova em Ímola, a Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2023 neste fim de semana com uma das provas mais tradicionais do calendário: o GP de Mônaco, que pode trazer muitas surpresas.

Com a queda da etapa de Ímola, o calendário da temporada foi reduzido a 22 etapas, deixando de ser um recorde de provas em um ano da categoria.

Agora, as atividades seguem nas ruas do Principado, em uma das etapas que mais dividem opiniões. Para muitos, reflete a tradição e o DNA da F1, defendendo a manutenção da prova. Já para outros, o GP está defasado para a realidade atual da categoria, com carros muito grandes que tornam as ultrapassagens quase impossíveis.

Em meio a tudo isso, o GP de Mônaco pode ser uma das poucas oportunidades para as outras equipes baterem a Red Bull. Com o carro tendo um impacto menor do que em outras corridas, Monte Carlo pode trazer o primeiro vencedor não-Red Bull do ano. Fernando Alonso aposta nesse GP como um dos que podem trazer a tão aguardada 33ª vitória na F1.

Neste momento, Max Verstappen lidera com 119 pontos, 14 a mais que Sergio Pérez. Saindo da briga real pelo título, Alonso é o terceiro, com 75, contra 56 de Lewis Hamilton e Carlos Sainz com 44.

A Fórmula 2 acompanha também a F1 em Mônaco. A categoria, que correria em Ímola, teve seu calendário reduzido a 13 etapas. Theo Pourchaire assumiu a liderança do campeonato com 65 pontos, contra 62 de Fréderik Vesti, enquanto Ayumu Iwasa completa o top 3 com 58. Pódio em Baku, Enzo Fittipaldi somou importantes pontos e hoje é o 10º, com 32.

A Fórmula 3 também volta a correr neste fim de semana, cerca de dois meses após a passagem pela Austrália. Com duas vitórias em duas etapas, o Brasil está na liderança da categoria com Gabriel Bortoleto. O piloto da Trident tem 58 pontos, 20 a mais que o segundo colocado Grégoire Saucy. Dino Beganovic e Gabriele Mini dividem a terceira e quarta posições, com 28 cada.

Em uma temporada difícil, Caio Collet é o 13º na classificação, com oito pontos, conquistados com o pódio na corrida de abertura no Bahrein. Já Roberto Faria segue sem pontuar na sua temporada de estreia.

Confira a programação do GP de Mônaco, sexta etapa da temporada 2023 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 09h Bandsports Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h35 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h50 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 07h30 Bandsports Classificação Sexta-feira 06h10 Bandsports Corrida 1 Sábado 06h Bandsports Corrida 2 Domingo 03h20 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

ANÁLISE: Qual o 'tamanho' do 2023 de Alonso?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Engenheiro ex-F1, Rico Penteado comenta cancelamento de Ímola e relembra calamidades:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: