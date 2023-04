Após uma pausa de quase um mês, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, com uma passagem pelas ruas de Baku para mais uma edição do GP do Azerbaijão, que contará ainda com a primeira corrida sprint da temporada 2023.

O GP do Azerbaijão será a quarta etapa do campeonato, encerrando uma mini-férias que surgiu no calendário após a decisão da F1 de não substituir o GP da China, cancelado ainda no fim de 2022 devido às políticas anti-Covid do governo.

O fim de semana em Baku promete grandes novidades. Com a pausa, as equipes puderam trabalhar com mais afinco no desenvolvimento dos carros, e devem começar a trazer seus pacotes de atualização a partir desta etapa.

Mas, possivelmente, não teremos tantas mudanças técnicas em Baku devido a uma outra novidade: um novo formato de fim de semana de sprint.

A F1 aprovou uma programação diferenciada de fim de semana, que torna a sprint uma corrida isolada, sem implicações no GP de domingo.

No modelo adotado até o ano passado, a programação seguia este formato: um treino livre e a classificação no estilo Q1/Q2/Q3 na sexta-feira, definindo o grid da corrida sprint; no sábado, mais um TL e a corrida curta, cujo resultado formava o grid do GP no domingo.

Na proposta aprovada, a sexta-feira segue inalterada, mas com a classificação definindo o grid de largada do GP do domingo. No sábado, o TL2 dá lugar a um quali reduzido para a formação das posições de saída da sprint, que acontece no mesmo dia. Esse novo modelo segue o formato do quali de sexta, com Q1/Q2/Q3, mas de duração reduzidas: 12, 10 e 8 min, respectivamente.

O objetivo por trás desta mudança, isolando a sprint, é incentivar os pilotos a arriscarem mais na corrida de sábado, já que um possível abandono deixa de ter implicações na prova principal, do domingo.

Após o GP da Austrália, Max Verstappen abriu uma boa dianteira na liderança do Mundial, chegando a 69 pontos contra 54 de Sergio Pérez, enquanto Fernando Alonso é o terceiro, com 45, apenas sete à frente de Lewis Hamilton, que deu um salto na classificação após o pódio em Melbourne. Empatados com 20 cada, Carlos Sainz e Lance Stroll vêm na sequência.

Acompanhando novamente a F1, a Fórmula 2 realiza também a quarta etapa da temporada 2023. Com duas vitórias no ano até aqui, Ayumu Iwasa é o líder com 58 pontos, oito a mais que Theo Pourchaire, enquanto Frédérik Vesti é o terceiro, com 42. Sem pontuar na Austrália, Enzo Fittipaldi é o 14º, com apenas oito pontos.

Confira a programação do GP do Azerbaijão, que abre a temporada 2023 e que contará com a presença da etapa da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Classificação (Q1/Q2/Q3) Sexta-feira 10h Bandsports Classificação Sprint Sábado 06h30 Bandsports Corrida Sprint Sábado 10h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 08h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 08h Bandsports Corrida 1 Sábado 08h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h35 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Em crise, Ferrari tem DILEMA para Baku, antecipa ATUALIZAÇÕES e terá REVOLUÇÃO diferente da Mercedes

