Depois de um final de semana eletrizante em Interlagos, a Fórmula 1 passa a navegar por mares nunca dantes navegados para a reta final da temporada 2021. E o primeiro desafio para os pilotos vem logo após a prova brasileira: o GP do Catar.

Com as mudanças no calendário forçadas pela pandemia, a F1 correrá pela primeira vez no país do Oriente Médio. O Circuito de Losail, localizado próximo da capital Doha, é conhecido por sediar a abertura da temporada da MotoGP há cerca de 15 anos, mas não recebe provas com veículos de quatro rodas há anos.

Essa será a primeira passagem da F1 pelo Catar, antes do início de um acordo de dez anos com o país, válido de 2023 a 2032. Mas, neste acordo, existe a possibilidade da troca de Losail por outro circuito, podendo ser até mesmo uma pista de rua em Doha.

E a chegada da F1 ao país que sediará a Copa do Mundo de Futebol de 2022 vem em um momento quente para o campeonato. Depois de uma grande performance no final de semana em Interlagos, Lewis Hamilton reduziu a vantagem que Max Verstappen tem na liderança do Mundial de Pilotos para 14 pontos, com 78 ainda em jogo.

O fator de mistério da pista de Losail deixa o jogo aberto para a disputa entre Mercedes e Red Bull, com uma longa reta que pode favorecer o motor alemão, mas setores intermediários que podem jogar à favor da equipe austríaca.

Com um fuso horário de 6 horas do Brasil para o Catar, as sessões devem acontecer em momentos distintos do dia em Losail: o primeiro e terceiro treinos livres serão realizados a tarde, enquanto TL2, classificação e corrida no início da noite, às 19h horário local.

Por isso, é preciso manter em mente a diferença de temperatura em cada sessão. As que acontecem a tarde devem ter média de 28º, enquanto as noturnas caem para 20º, 23º e 23º, respectivamente sexta, sábado e domingo. A expectativa é de céu limpo e sem previsão de chuva

Confira a programação do GP do Catar, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, que volta aos seus horários tradicionais após a passagem da F1 pelo continente americano.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Treino Classificatório Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 11h Band

