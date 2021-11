Após o sucesso do GP de São Paulo de 2021, que registrou o maior público na história da passagem da Fórmula 1 pelo Brasil, a organização do evento já abriu neste domingo (14) a fase de cadastramento para a próxima edição, marcada para 11, 12 e 13 de novembro de 2022 em Interlagos.

No total, 181.711 pessoas estiveram presentes ao longo de todo o final de semana em Interlagos, e vivenciaram uma das etapas mais intensas da temporada 2021, com a exclusão de Lewis Hamilton na classificação e suas recuperações na Sprint e no GP, culminando em uma batalha emocionante com Max Verstappen na reta final do domingo.

A estimativa da organização, da prefeitura e do governo é que a etapa tenha um retorno de 700 milhões de reais para a cidade de São Paulo apenas no final de semana do evento, e a expectativa é que isso se repita em 2022.

O cadastro iniciado neste domingo dá às pessoas o acesso a um lote exclusivo de ingressos. Para ter direito a essas entradas, basta preencher o formulário presente em f1saopaulo.com.br/subscribe.

Segundo a organização, a venda será aberta oficialmente em menos de um mês, no dia 09 de dezembro. Com a expectativa das restrições da pandemia chegarem ao fim até a próxima etapa, existe a promessa de diversas atrações para o público presente em 2022.

Neste primeiro momento, quem fizer o cadastro terá prioridade na compra de ingressos para os seguintes setores: A, B. M, R, Q e G. A organização confirmou que anunciará brevemente informações sobre as demais áreas.

Para ter acesso à venda, quem fizer o cadastro receberá no e-mail um código único e exclusivo, que precisa ser mantido até a abertura da compra de ingressos.

