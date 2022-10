Carregar reprodutor de áudio

Após três anos, a Fórmula 1 volta a Suzuka para o retorno do GP do Japão. E na 18ª etapa da temporada 2022, Max Verstappen terá mais uma chance de garantir o bicampeonato. E a Red Bull deve ir com tudo atrás disso, buscando dar o título ao holandês na casa da Honda.

Em um GP de Singapura caótico, Verstappen terminou em sétimo, enquanto a vitória ficou com Sergio Pérez e Charles Leclerc foi o segundo. Assim, ambos reduziram a diferença para o holandês no Mundial, mas as chances do título ser definido no fim de semana são grandes.

Para conquistar o título de 2022, Verstappen precisa obter oito pontos de vantagem sobre Leclerc e seis sobre Pérez. Ou seja, ele nem precisa vencer para ser coroado, embora se vencer, quase certamente será campeão.

Verstappen será campeão no Japão...

- Se vencer no Japão. Não importa o que seus rivais façam (é campeão matematicamente pelo critério de desempate, que é o maior número de vitórias);

- Se for o segundo, Leclerc 5º sem volta mais rápida e Pérez for 4º ou pior;

- Se for 3º com a volta mais rápida, Leclerc for 6º ou pior e Pérez 2º ou pior;

- Se for o terceiro sem a volta mais rápida, Leclerc 7º e Pérez 5º;

- Se for quarto no Japão, Leclerc 8º sem volta mais rápida ou Pérez 2º sem a volta mais rápida;

- Se for o quinto colocado com a volta mais rápida, Leclerc o 9º e Pérez o 3º;

- Se for quinto no Japão, Leclerc 9º sem volta mais rápida e Perez 3º;

- Se for sexto com a volta mais rápida no Japão, Leclerc 10º e Pérez 3º;

- Se for sexto sem a volta mais rápida, Leclerc não pontuar e Pérez 4º.

Confira a programação do GP do Japão e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 00h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 03h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 00h Bandsports Classificação Sábado 03h Band e Bandsports Corrida Domingo 02h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira A confirmar Q4 Sábado A confirmar PÓDIO Domingo A confirmar RETA FINAL Segunda-feira 19h

