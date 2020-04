Em 23 de março de 2003, a Fórmula 1 chegava à sua segunda etapa da temporada daquele ano, no GP da Malásia, em Sepang. Depois de largar em sétimo, o finlandês Kimi Raikkonen escalou o pelotão, que contava com Alonso na pole, para garantir a primeira vitória em sua longa carreira na categoria.

Kimi superou, além de Alonso, Jarno Trulli, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Nick Heidfeld. Seu companheiro de McLaren, David Coulthard, teve uma pane elétrica no início da terceira volta e acabou abandonando. Com isso, além de sua vitória, o finlandês ainda saiu da Malásia com a liderança do campeonato, seis pontos a frente de Coulthard.

A temporada de 2003 foi muito boa para Kimi. Apesar de ter sido sua única vitória naquele ano, subiu ao pódio em outras nove etapas, e terminou como o vice-campeão, apenas dois pontos atrás de Schumacher.

O finlandês, que subiu ao pódio 103 vezes, estreou no campeonato pela Sauber em 2001 e teve boa passagem pela McLaren entre 2002 e 2006. Depois foi para a Ferrari, conquistando seu primeiro e único título mundial logo no ano de estreia, em 2007. Raikkonen ficou na escuderia até 2010, quando saiu da categoria para disputar o Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Ele voltou à F1 em 2012, pela Lotus, na qual mostrou que ainda tinha lenha para queimar. Em 2014, o 'Homem de Gelo' voltou para a Ferrari, onde permaneceu até o fim do ano passado. Foi justamente em 2018 que Raikkonen conquistou sua 21ª e última vitória, ultrapassando o bicampeão Mika Hakkinen para se tornar o finlandês com mais triunfos na categoria. Em 2019, o autor de 46 voltas mais rápidas 'voltou' para a Sauber, que agora leva o nome da Alfa Romeo.

Em função do aniversário de sua primeira vitória na F1, o Motorsport.com relembra todas as suas vitórias na categoria em galeria especial. Confira:

Galeria Lista GP da Malásia 2003 1 / 21 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 2004 2 / 21 Foto de: Brousseau Photo GP da Espanha 2005 3 / 21 Foto de: Toyota Racing GP de Mônaco 2005 4 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2005 5 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 2005 6 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Turquia 2005 7 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2005 8 / 21 Foto de: McLaren GP do Japão 2005 9 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália 2007 10 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da França 2007 11 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 2007 12 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2007 13 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China 2007 14 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Brasil 2007 15 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia 2008 16 / 21 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah GP da Espanha 2008 17 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2009 18 / 21 Foto de: XPB Images GP de Abu Dhabi 2012 19 / 21 Foto de: XPB Images GP da Austrália 2013 20 / 21 Foto de: XPB Images GP dos Estados Unidos 2018 21 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

