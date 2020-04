Ocon não sabia sobre novo sistema de direção da Mercedes

Durante a pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, a Mercedes surpreendeu seus rivais ao apresentar um novo conceito que permite aos pilotos ajustar o ângulo das rodas dianteiras ao puxar ou empurrar o volante, que ficou conhecido como Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED).

As demais equipes chegaram a questionar a legalidade e a segurança do novo sistema, mas logo as dúvidas foram derrubadas com a FIA declarando que o sistema é legal e que tudo foi feito com a Mercedes mantendo contato com a Federação.

Esteban Ocon passou 2019 como piloto reserva e de simulador da Mercedes, antes de assinar um contrato como piloto titular da Renault para 2020. O acordo com a equipe francesa determinou que Ocon não poderia entrar na fábrica da Mercedes próximo ao fim do ano, que, segundo ele, é quando o DED estaria sendo testados.

Falando ao canal de televisão francês Canal+, Ocon admitiu que ele não sabia nada sobre o sistema: "Acreditem, eu não sabia! Eu juro!", afirmou."Das duas uma: ou eles foram muito espertos e não me mostraram o sistema ou eles trouxeram para os testes tarde no ano, após eu já ter assinado com a Renault".

"Mas eu acho mais provável que eles tenham criado o sistema no final do ano, após eu ter saído".

Ocon está convencido que o conceito foi testado no simulador - onde ele passou várias horas no ano passado - antes de ir à pista em Barcelona.

"Sem dúvida eles testaram no simulador, assim como todas as peças antes de ir à pista", afirmou.

