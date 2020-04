A Fórmula 1 está buscando maneiras de iniciar sua temporada 2020 o mais rápido possível, preferencialmente a partir de julho. Mas, com as diferentes normas em cada país que recebe o mundial, a categoria está pensando em alternativas para realizar um número mínimo de GPs.

A opção mais aceita pela categoria no momento é a de fazer mais de um GP no mesmo circuito. Segundo informações divulgadas nos últimos dias, a categoria pode fazer quatro provas em julho, sendo que duas no Red Bull Ring, na Áustria, e duas em Silverstone, na Inglaterra. Mas nem todos concordam com essa ideia, e, entre eles, está o bicampeão Mika Hakkinen.

Para o finlandês, por mais que seja uma forma de começar o campeonato de modo mais seguro em meio à pandemia, nem todos ficarão felizes, especialmente equipes que não vão bem em determinados circuitos.

Em entrevista ao podcast Inside Formula 1, Hakkinen falou sobre a proposta, citando especificamente o caso de Silverstone.

"É um lugar muito bonito e bom para correr. Mas, pensando na corrida, do ponto de vista de um piloto, quando eu estava correndo e íamos para Silverstone, eu sabia que tinha um bom carro, disse. "Mas algumas pistas não eram tão boas para nós, eu perdia tempo de volta e ficava frustrado".

"Então as equipes que têm problemas com Silverstone e sabem que terão três provas lá não vão ficar felizes. Se você sabe que o carro não será rápido lá, pode ser frustrante".

"Mas também pode ser uma oportunidade para as equipes pensarem e entender quais soluções técnicas que eles podem encontrar para solucionar esses problemas. É complicado".

