Os companheiros de equipe menos úteis da história da F1

Encontrar o segundo piloto certo na Fórmula 1 é tanto arte quanto ciência. As equipes precisam de alguém talentoso o suficiente para marcar pódios e experiente o suficiente para entender sua função. Se cometerem um erro, o primeiro piloto pode passar a temporada arrastando peso morto, principalmente na luta pelo título de construtores. O que nos leva a Sergio Pérez.

A Red Bull trouxe Pérez a bordo em 2021 para complementar o então jovem Max Verstappen. Naquela temporada e nas duas seguintes, o piloto mexicano cumpriu amplamente sua parte do acordo, conquistando pódios e dando apoio à equipe e Verstappen. Especialmente em 2022 e 2023, Sergio Pérez representou o piloto nº 2 ideal.

Então aconteceu 2024.

Enquanto Pérez marcou entre 32% e 40% dos pontos da Red Bull em cada um de seus três primeiros anos com a equipe, ele foi uma âncora em 2024, entregando apenas 26,1% dos 581 pontos da equipe. O time de Milton Keynes caiu para o terceiro lugar na classificação dos construtores, apesar do holandês ter conquistado o quarto título consecutivo de piloto.

Enquanto Verstappen conquistava seu quarto campeonato mundial no GP de Las Vegas, Pérez marcou um único ponto. O homem que era um 'urso' como piloto número 2 havia se tornado um 'peso'.

Tudo isso nos fez pensar: como a péssima temporada do mexicano se classificava entre as campanhas ruins de um companheiro de equipe de um piloto de ponta na história da categoria? Então, analisamos os números, analisamos os dados de todas as temporadas da Fórmula 1, para descobrir quais companheiros de equipe foram os menos úteis.

Acontece que, desde 1958, 14 equipes terminaram entre as duas primeiras do campeonato de construtores com um piloto marcando 75% (ou mais) dos pontos.

Abaixo estão os conjuntos de pilotos de F1 mais desequilibrados de todos os tempos. A boa notícia - para Checo, pelo menos - é que já houve companheiros de equipe piores do que ele em 2024. Mas não por muito.

Lotus 1972

Emerson Fittipaldi Foto de: Sutton Images

Emerson Fittipaldi: 61 pontos (100%)

David Walker e Reine Wisell: 0 pontos (0%)

Conheça o padrão de ouro para companheiros de equipe ineficazes na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi poderia saber que estava em um show solo quando a FIA desqualificou David Walker da primeira corrida do ano, o GP da Argentina, por receber assistência externa.

Ele arrastou sozinho a equipe para o título, enquanto seus companheiros de equipe tinham extrema dificuldade em participar das corridas, quanto mais em terminá-las com seus carros intactos.

Em uma temporada com apenas 12 corridas, Fittipaldi venceu cinco e conquistou o campeonato de construtores sozinho. Walker foi o principal parasita, nunca terminando melhor do que o nono lugar e se retirando em cada uma de suas quatro últimas largadas. Reine Wisell o substituiu em meio a essa série de 'desonras' e também não conseguiu marcar pontos para a Lotus.

A porta giratória: Lotus 1963

Jim Clark em seu Lotus 25 Climax Foto de: Motorsport Images

Jim Clark: 54 pontos (98,2%)

Resto da equipe: 1 ponto (1,8%)

A temporada de 1963 viu Jim Clark faturar o primeiro dos seus dois campeonatos de pilotos, vencendo sete dos 10 GPs (além de conquistar sete poles). E, para fins de campeonato de construtores, ele era o único piloto que importava, pois a equipe se transformou em um carrossel de segundos pilotos: os também britânicos Trevor Taylor, Peter Arundell e Mike Spence, além do mexicano Pedro Rodríguez.

Taylor marcou exatamente um ponto graças a um brilhante sexto lugar em Mônaco para abrir a temporada. É claro que, em 1963, a FIA só contabilizava o melhor piloto de uma equipe em uma corrida para a classificação de construtores, portanto, até mesmo o único ponto de Taylor acabou sendo irrelevante.

A âncora de Schumacher: Benetton 1994

Ukyo Katayama, Michael Schumacher e Jos Verstappen em uma coletiva de imprensa Foto de: Ercole Colombo

Michael Schumacher: 92 pontos (89,3%)

Jos Verstappen, JJ Lehto e Johnny Herbert: 11 pontos (10,7%)

Ao carregar um companheiro de equipe inferior nesta temporada na Red Bull, Max Verstappen talvez esteja pagando uma dívida assumida por seu pai há 30 anos. Naquela temporada, Jos Verstappen passou a maior parte do ano como o número 2 da equipe para um jovem Michael Schumacher - embora esse não fosse o plano original. JJ Lehto era para ser o parceiro de Schumacher, mas uma lesão na pré-temporada fez com que Verstappen assumisse a vaga.

As coisas correram bem para Michael Schumacher: ele venceu seu primeiro campeonato mundial de pilotos, derrotando Damon Hill por um único ponto depois que ambos se retiraram do GP da Austrália no final da temporada após um acidente entre eles. (Schumacher, que tinha tudo a ganhar ao se chocar com Hill, foi frequentemente acusado de orquestrar a colisão).

A equipe terminou 15 pontos atrás da Williams, em segundo lugar no título de construtores. Jos Verstappen não estava por perto para ver isso acontecer; a Benetton o substituiu por Johnny Herbert nas duas últimas corridas, na esperança de fazer uma última investida. Verstappen perdeu seu lugar antes do início da temporada seguinte.

O Incidente Andretti: McLaren 1993

Michael Andretti e Ayrton Senna Foto de: Ercole Colombo

Ayrton Senna: 73 pontos (86,9%)

Michael Andretti e Mika Häkkinen: 11 pontos (13,1%)

Ayrton Senna terminou em segundo lugar no campeonato mundial nesta temporada, 26 pontos atrás de Alain Prost. A McLaren também ficou em segundo lugar, atrás da Williams de Prost, mas a margem naquela corrida foi muito maior: 168 pontos para a Williams, 84 para a McLaren.

Michael Andretti não contribuiu muito para o campeonato, terminando em 11º lugar. A McLaren o trocou por Mika Hakkinen nas três últimas corridas, com o finlandês terminando em terceiro lugar no GP do Japão entre duas desistências. Andretti nunca mais pilotou na Fórmula 1, deixando seu péssimo desempenho em 93 contra Senna como o único recorde do americano na F1.

A Tragédia de Senna: Williams 1994

Damon Hill e Ayrton Senna Foto de: Motorsport Images

Damon Hill: 91 pontos (77,1%)

Resto da equipe: 27 pontos (22,9%)

Essa temporada, é claro, tem um asterisco de proporções trágicas.

A Williams começou a temporada com uma dupla de dinamite: o tricampeão Ayrton Senna e o ascendente Damon Hill (que conquistaria seu primeiro título dois anos depois, em 1996). A morte de Senna na terceira corrida da temporada, no GP de San Marino, em Ímola, deixou o mundo de luto e a Williams em caos.

Em meio à tristeza da perda de Senna, Damon Hill se viu em uma batalha histórica pelo título com Michael Schumacher, perdendo por apenas um ponto. Talvez o mais impressionante seja o fato de a Williams ter conquistado um surpreendente título de construtores graças quase que exclusivamente a Hill.

David Coulthard e Nigel Mansell se revezaram no lugar de Senna, e os dois pilotos somaram 27 pontos, terminando em oitavo e nono lugar, respectivamente, no campeonato. Um fato interessante: Mansell, que estava na pole na final na Austrália, venceu a corrida em que Hill e Schumacher bateram. Ele chamou sua vitória naquele dia de "um grande alívio", pois deu continuidade a uma série de vitórias em pelo menos uma corrida por ano desde 1985.

O pior companheiro de equipe do milênio: BAR-Honda 2004

Jenson Button e Takuma Sato posam com membros da equipe BAR-Honda Foto de: Motorsport Images

Jenson Button: 85 pontos (71,4%)

Takuma Sato: 34 pontos (28,6%)



Essa dupla tem a honra de ser a mais desequilibrada desta lista. Jenson Button não venceu uma prova, mas subiu em nove pódios; Takuma Sato conseguiu apenas um P3 no GP dos Estados Unidos no Indianapolis Motor Speedway. Aparentemente, essa foi uma experiência formadora para o astro japonês, que mais tarde mudou de categoria e venceu as 500 milhas de Indianápolis em 2017 e 2020.

O desastre de Checo: Red Bull 2024

Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

Max Verstappen: 429 pontos (73,8%)

Sergio Pérez: 152 pontos (26,2%)

Tecnicamente, a temporada de 2024 de Pérez não conta para o nosso ranking de piores companheiros de equipe porque a Red Bull terminou em terceiro (e não em segundo) no campeonato de construtores, atrás da McLaren e da Ferrari.

Mas não vamos deixar que as regras nos impeçam de reconhecer sua futilidade. Apesar de um início de temporada tórrido - quatro pódios nas cinco primeiras corridas - Pérez entrou em colapso logo em seguida, registrando cinco DNFs (e nenhum pódio) nos últimos 17 GPs, incluindo as duas últimas corridas.

O oitavo lugar do piloto mexicano na classificação de pilotos deste ano foi a maior diferença entre um piloto nº 2 e seu companheiro de equipe campeão mundial no mesmo ano desde que Jos Verstappen ficou em 10º lugar, atrás de Schumacher, em 1994.

Mas se a temporada brutal de Pérez, na qual ele conseguiu apenas 26,2% dos pontos de sua equipe, for tecnicamente inadmissível, sua temporada de 2021 com a Red Bull pode ser usada como prova. Enquanto Verstappen conquistou o título de pilotos em Abu Dhabi e a Mercedes manteve o título de equipe, Pérez conseguiu apenas 32,5% dos pontos da Red Bull. Oh, o que Christian Horner teria dado para conseguir tanto de Pérez este ano.



A divisão de pontos mais equilibrada da história da F1: McLaren 1984

Os companheiros de equipe da McLaren, Alain Prost e Niki Lauda Foto de: Sutton Images

Niki Lauda: 72 pontos (50,2%)

Alain Prost: 71,5 pontos (49,8%)

Vamos encerrar esta lista com uma nota positiva.

Em 1984, o mundo testemunhou o que pode ser o esforço mais equilibrado de dois companheiros de equipe da Fórmula 1 de todos os tempos, quando Niki Lauda e Alain Prost ganharam o título de construtores com apenas meio ponto de diferença entre seus totais.

Esse meio ponto, é claro, fez a diferença na temporada de Prost. Lauda conquistou o título de piloto em detrimento de Prost, em grande parte devido às ações do próprio francês. Durante o GP de Mônaco, enquanto a chuva caía e Ayrton Senna ameaçava ultrapassar Prost, líder da corrida, o francês pressionou para que a corrida fosse encurtada.

Ele conseguiu o que queria, mas apenas metade dos pontos (4,5 para Prost, em vez de nove) foi concedida aos seis primeiros colocados. Se tivesse terminado a corrida inteira em segundo, Prost teria recebido seis pontos.

Desde 1984, algumas equipes chegaram perto de dividir os pontos de construtor e conquistar o título. Em 1986, a Williams somou 70 pontos de Nigel Mansell e 69 de Nelson Piquet para o campeonato. E em 2016, a Mercedes venceu com 385 pontos de Nico Rosberg e 380 de Lewis Hamilton.

Nenhuma equipe jamais terminou entre as duas primeiras na classificação de construtores com uma divisão perfeita de 50/50 pontos de pilotos. Talvez nem seja uma meta válida ter dois pilotos nº 1 viáveis (como a McLaren poderá descobrir em breve). Mas a Red Bull certamente estará esperando por uma dupla mais equilibrada do que a que conseguiu reunir em 2024.

