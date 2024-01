Lewis Hamilton chega ao Brasil e passa Réveillon na Bahia

O apagar das luzes de 2023 ainda trouxe uma última surpresa para muitos fãs da Fórmula 1: o heptacampeão Lewis Hamilton desembarcou no Brasil neste sábado para passar o fim de ano.

O piloto britânico foi visto em Trancoso na Bahia, onde deve ficar para o Réveillon mas, segundo o jornalista Léo Dias, Hamilton pode ir ainda neste domingo para a Costa do Sauípe.

Hamilton foi visto ao lado de Juliana Nalu, modelo que já foi namorada do rapper Kanye West e que foi apontada no começo do ano como affair do heptacampeão.

Devido à sua idolatria pelo tricampeão Ayrton Senna, Hamilton sempre afirmou ter uma conexão especial com o Brasil. Em sua vitória no GP de São Paulo de 2021, o britânico chamou a atenção ao pegar a bandeira do país de um fiscal e andar pela pista de Interlagos com ela na mão, emulando Senna.

Esse ato de Hamilton fez com que, no ano seguinte, o heptacampeão fosse condecorado com o título de cidadão honorário do Brasil, em uma cerimônia realizada na Câmara dos Deputados em Brasília com a presença do piloto.

Hamilton não é o único piloto do grid da F1 a passar o final de ano no Brasil. O tricampeão Max Verstappen esteve no país durante a semana do Natal, onde participou também do casamento de seu cunhado, Nelsinho Piquet.

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e MCLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #262 – No que a série sobre a Brawn GP acertou e errou?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!