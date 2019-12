A temporada de 2019 da Fórmula 1 foi fechada da mesma forma em que aconteceu no campeonato inteiro: com domínio do hexacampeão Lewis Hamilton.

Depois de largar na pole position, o britânico dominou de ponta a ponta e venceu o GP de Abu Dhabi, a 21ª e última etapa do Mundial de Fórmula 1.

Essa foi a 11ª vitória de Hamilton no ano, a 84ª na carreira, se aproximando ainda mais do recorde de 91 de Michael Schumacher.

A corrida praticamente não teve grandes emoções, a não ser já em sua parte final onde Max Verstappen ultrapassou com facilidade Charles Leclerc.

O holandês chegou na segunda posição, enquanto o monegasco foi o terceiro e fechou o último pódio do ano.

Valtteri Bottas fez uma corrida de recuperação largando da última colocação e chegou em quarto.

Alex Albon foi o quinto e Sebastian Vettel foi o sexto.

A próxima corrida da Fórmula 1 agora será só em 15 de março de 2020, quando a nova temporada irá começar na Austrália.