Hamilton pede respeito: “Tem outro piloto com o mesmo carro que não chega onde estou”

O heptacampeão Lewis Hamilton voltou a pedir mais reconhecimento pelos seus feitos na Fórmula 1. Após o GP da Turquia, no último domingo, ele igualou o mesmo número de títulos de Michael Schumacher, mas há quem diga que o inglês só vence por causa de sua Mercedes.

"Eu quero mais fins de semana como esse, que teve condições mais complicadas", disse Hamilton após o GP da Turquia. “Quanto mais oportunidades como esta, mais sou capaz de mostrar o que sou capaz de fazer.”

“E espero que você possa ver hoje ... Eu mereço meu respeito. Acho que tenho isso com meus colegas. Acho que eles podem ver como é difícil ... eles ainda saberão como é difícil, principalmente que não é só ter um carro”.



"Eu não poderia ter chegado até aqui sem o grupo incrível de pessoas me dando suporte - mas há outro grande piloto que está ao meu lado [Valtteri Bottas], que tem o mesmo carro que eu, e obviamente não chegou onde eu cheguei.”

“Claro que você tem que ter uma boa equipe e que você tem que ter um ótimo carro. Não há piloto que já ganhou - realmente ganhou - o campeonato no passado sem ele. Mas também é o que você faz com o carro que realmente conta - e espero que as pessoas possam ver isso hoje.”

Em entrevista recente, Hamilton comentou que só quando chegou à Mercedes conseguiu ver a importância que um piloto como Schumacher - e agora ele - tem no desenvolvimento do carro e da equipe.

Valtteri Bottas parabeniza Lewis Hamilton após conquista do heptacampeonato Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ainda após o GP da Turquia, o novo heptacampeão também relembrou um episódio de sua infância.

"Eu me lembro do meu primeiro campeonato [de kart]. Eu corri e o garoto que ganhou estava com motores de foguete, que o pai de Jenson Button tinha montado. Esses motores eram foguetes de verdade.”

"Comparado com o motor barato e maldito que eu tinha, de quinta mão, não havia como acompanhar essas crianças. Em um fim de semana, ele estava se mudando e vendendo esses motores. "

"Lembro que meu pai teve que hipotecar novamente a casa para conseguir esse motor de duas mil libras. Naquele dia fui eu e esse garoto, que vinha ganhando tudo. Quando colocamos o outro motor que queríamos comprar no meu carro, eu estive na frente dele o tempo todo."

