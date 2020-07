Lewis Hamilton sempre teve uma relação muito próxima com a música. Em suas redes sociais, o hexacampeão da Fórmula 1 posta constantemente vídeos seus tocando piano e arriscando nos vocais. Mas o que poucos sabiam é que sua estreia no mundo da música já aconteceu, há dois anos, em uma parceria com Christina Aguilera, revelado nesta quarta (29) pelo piloto.

Sob o codinome XNDA, o piloto fez uma participação especial na música 'Pipe', do álbum Liberation, lançado pela cantora americana em 2018.

Hamilton tem uma relação muito forte com o mundo da música, sendo amigo de grandes nomes da indústria fonográfica como Rihanna, além de um longo relacionamento com a vocalista do Pussycat Dolls Nicole Scherzinger.

Em um post no Instagram, Hamilton comentou sobre sua conexão com a música e como que ela ajudou ele a superar momentos difíceis.

"Pessoal, eu passei os últimos 10 anos ou mais escrevendo e gravando, trabalhando com algumas das pessoas mais talentosas, o que me deixa muito feliz", escreveu Hamilton. "Foi uma válvula de escape incrível. Encontrar algo que você ama demais e pode fazer apenas para você, para sua alma é um processo muito importante".

"Eu cheguei a um ponto em que gostaria de dividir algo com vocês. Eu não tinha um projeto ou um álbum, apenas algumas músicas que talvez vocês se conectariam. Elas me ajudaram a superar alguns dos momentos mais difíceis".

Em seguida, ele conta sobre o convite feito pela cantora e como foi o processo de gravação. Hamilton também comenta que ficou muito inseguro à época para divulgar que ele era XNDA.

"Teve uma pessoa incrível e talentosa que me procurou há algum tempo, me chamando para participar de seu álbum e eu fiquei surpreso e não pensei duas vezes. Tinha duas horas para escrever alguns versos e gravar. O objetivo era que a música saísse com um codinome, para que vocês ouvissem primeiro e só depois soubessem que era eu, mas acabou não acontecendo como planejado".

"Eu acabei fugindo disso, por insegurança, medo, algo que muitas pessoas vivem. Eu queria dizer que eu sou XNDA e estou honrado e feliz pelo convite de Christina Aguilera para usar minha voz. Tenho muita gratidão e respeito por ela e pelo que ela fez na indústria".

Ouça abaixo a música 'Pipe' de Christina Aguilera com a participação de Lewis Hamilton:

