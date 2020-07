Depois de três oitavos lugares consecutivos na temporada 2020 da Fórmula 1, a Renault mostrou uma forma consistente, mas certamente longe do nível esperado. Por isso, a equipe francesa anunciou que terá novas atualizações no carro para as provas de Silverstone.

Visando diminuir a distância para o Top 3 após um bom 2018, a Renault foi perdendo terreno nos anos seguintes, primeiro para a McLaren e agora também para a Racing Point.

Nesta temporada, o R.S.20 parecia que poderia fazer mais, mas a confiabilidade foi um problema desde o início, quando apresentou problemas no radiador, assim como a dificuldade em explorar todo o potencial do carro na Hungria.

Com apenas 12 pontos conquistados, a equipe francesa ocupa o sexto lugar no Mundial de Construtores, e já vê os principais concorrentes desaparecendo à frente.

No entanto, a equipe não desiste e afirma que terá "vários novos recursos" em seu carro para a etapa de Silverstone. A Renault não pretende fazer grandes revoluções, mas quer dar um passo adiante, visando conquistar mais pontos, com ambos os carros.

"É um desenvolvimento decente, e será interessante ver o desempenho em Silverstone", disse Pat Fry, diretor técnico. "Eu não diria que será suficiente para mudar a hierarquia, mas é um bom passo neste momento da temporada".

"Silverstone é uma ótima pista para testar isso, com retas para avaliar os elementos aerodinâmicos, além de uma variedade de curvas para avaliar o efeito na pilotagem do carro. Outro aspecto a ser considerado é o forte vento, e poderemos ver se há algum progresso nessas condições, similares às de Barcelona. Se o tempo estiver seco, teremos uma visão clara".

"Os resultados são provavelmente os que merecemos no momento. É bom ver que melhoramos o carro e estamos entre as equipes que mais progrediram em relação ao ano passado. A confiabilidade tem sido decepcionante e problemas como esse são frustrantes".

"Estamos trabalhando incansavelmente nisso e precisamos melhorar todos os nossos processos, desde o controle de qualidade até o desenvolvimento do carro, nas fases de projeto e a produção".

Max Verstappen entalado na privada? Bernoldi relembra episódio no auge da 'guerra' com Jos, pai do prodígio

Motorsport.com debate o futuro do GP do Brasil de F1, que saiu do calendário de 2020

Your browser does not support the audio element.

.