Essa semana pode ser determinante para a temporada 2021 da Fórmula 1. Segundo informações recentes, 31 de julho é o dia limite para a Racing Point acionar a cláusula de desligamento de Sergio Pérez, abrindo vaga para Sebastian Vettel na Aston Martin. E, segundo AutoBild, o tetracampeão já está com o contrato em mãos, faltando apenas a assinatura.

De acordo com o site alemão, a equipe tem pressa para resolver a situação, visando evitar problemas ainda maiores com a cláusula de Pérez, que já havia falado que está fazendo de tudo para que ela não seja usada. Por outro lado, Vettel pode estar esperando o fim do prazo, possivelmente esperando um importante desenvolvimento que pode vir nas próximas horas.

Para Vettel, é uma situação muito complexa para resolver, porque há muitas coisas em jogo. Apesar da Racing Point estar em um bom momento em 2020, toda a evolução da equipe pode vir por água abaixo caso a FIA decida a favor da Renault no protesto que questiona a legalidade do RP20.

Espera-se o resultado do protesto antes do início das atividades do GP da Grã-Bretanha, que terá os primeiros treinos livres já nesta sexta (31). A partir daí, o alemão poderá ter uma visão melhor sobre a situação da Aston em 2021.

Vale lembrar que, recentemente, Daniel Ricciardo havia sugerido cautela a Vettel com relação a essa escolha, já que o pelotão do meio é algo que o alemão não está acostumado.

“Provavelmente, em todos os anos que ele competiu na F1, ele esteve no pódio, então se ele for para uma equipe de ‘meio de grid’, é um território desconhecido para ele”.

“Eu acho que necessita um pouco mais de uma mente aberta, certamente mais paciência. Mas sim, isso obviamente cabe a ele e onde ele vê o próximo capítulo de sua carreira”.

