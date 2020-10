Neste sábado, o mundo lamenta a morte de Sean Connery, primeiro ator a interpretar o espião britânico James Bond no cinema. O '007 escocês' morreu nesta madrugada aos 90 anos de idade enquanto dormia. Ele estava mal 'havia algum tempo', segundo a família.

A celebração do legado de Connery foi imediata no campo das artes, mas também chegou ao esporte a motor: após se classificar em segundo para o GP da Emilia Romagna, em Ímola, o piloto britânico Lewis Hamilton, da equipe Mercedes de Fórmula 1, prestou tributo ao ator.

"Estou arrasado ao saber da morte de Sean. Nunca tive a honra de conhecê-lo, mas sou seu grande fã há muito tempo. Ele era um grande ícone, talvez o maior 007. Nunca iremos te esquecer. Descanse no céu 007", escreveu o hexacampeão.

Hamilton não foi a única estrela do automobilismo a homenagear Connery. O escocês Jackie Stewart, tricampeão mundial de F1 em 1969, 1971 e 1973, também se manifestou com uma foto ao lado do ator. Confira abaixo:

Connery com James Hunt, Jackie Stewart, Juan Manuel Fangio e Emerson Fittipaldi Photo by: Ercole Colombo

"Ele era um bom amigo e um homem incrível. Ele era o maior nome da Escócia. Ele era uma grande personalidade e um cara durão. Não sobraram muitos como ele", destacou o lendário ex-piloto.

Outro ex-competidor escocês da F1, David Coulthard também postou uma foto com Connery e celebrou o legado do astro com bom humor. "Pela primeira vez, Bond não quis saber o que havia sob a saia!", brincou. Confira:

Já o norte-irlandês Eddie Irvine relembrou telefonema com Connery: "Nunca esqueço o dia especial em que estive em Nassau, meu telefone tocou e essa lenda estava do outro lado da linha. Tomamos o chá da tarde e conversamos sobre as pátrias. Descanse em paz."

