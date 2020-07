Hamilton supera dilúvio e conquista pole para GP da Estíria

Lewis Hamilton conquistou sua primeira pole position de 2020, ao cravar 1min19s272 no Q3 chuvoso no Red Bull Ring. O piloto da Mercedes teve como principal rival Max Verstappen, que vai largar em segundo.

Durante todo o treino classificatório a chuva foi uma das protagonistas e fez com que resultados 'anormais' acontecessem, como a chegada de George Russell, da Williams, no Q2 e a eliminação de Charles Leclerc no Q2.

Carlos Sainz e Valtteri Bottas largam na segunda fila. Lando Norris, que tem uma punição de três lugares no grid, sairá da nona posição.

O Treino

Q1

O treino de classificação para o GP da Estíria de F1 começou com 46 minutos de atraso por causa da chuva incessante. Sebastian Vettel foi o primeiro a sair, com uma grande fila se formando atrás do alemão.

Quem conseguia ter visibilidade e não sofrer tanto com a água acumulada na pista se sobressaía. Romain Grosjean saiu da pista e era o único a não marcar tempo na metade do Q1. A liderança passou por boa parte do grid, assim como a situação do piso foi melhorando.

Com menos de dois minutos para o fim, Antonio Giovinazzi rodou e bateu de leve, danificando sua asa traseira. Como ficou com o carro estacionado, os comissários acionaram a bandeira vermelha quando restava 13 segundos para o fim do Q1. Com isso, Hamilton fez 1min18s188 e foi o mais rápido. Foram eliminados Raikkonen, Pérez, Latifi, Giovinazzi e Grosjean.

Q2

Com a chuva diminuindo, mas com todos ainda utilizando pneus para piso molhado, as Mercedes começaram o Q2 na frente, mas na metade da sessão Verstappen assumiu a ponta. Os comissários reportaram que um incidente envolvendo Leclerc e Kvyat seria investigado após o treino.

A chuva voltou a apertar nos minutos finais. Hamilton foi o mais rápido com 1min17s825, com Verstappen 0s113 mais lento que o inglês. Foram eliminados Leclerc, Russell, Stroll, Kvyat e Magnussen.

Q3

A pista piorou bastante no início da fase decisiva do quali, com os carros cerca de três segundos mais lentos que os melhores tempos do Q2. Hamilton saiu na frente com 1min21s272, seguido de Verstappen, quase três décimos mais lentos.

Bottas chegou a atrapalhar a vida de seu companheiro em seguida, com 1min21s036. Mas Hamilton voltou a ficar com a liderança, com 1min20s649.

Verstappen também ameaçou Hamilton, mas o inglês cravou 1min19s702, sete décimos mais rápido que o holandês. Na tentativa de dar o troco, Max chegou a rodar perto da reta de chegada. Com isso, Hamilton garantiu a primeira pole do ano baixando seu tempo ainda mais, com 1min19s273.

Grid de largada

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich