Hamilton sobre pole em quali maluco: "Amo dias assim"

Após alcançar a 89ª pole da carreira no treino classificatório 'maluco' para o GP da Estíria, Lewis Hamilton destacou a dificuldade em pilotar o carro com chuva forte, mas celebrou o resultado e destacou que adora correr em situações com as de hoje.

O hexacampeão chegou a ser ameaçado por Valtteri Bottas e Max Verstappen, mas o companheiro sofreu com a temperatura dos pneus e o holandês errou sua última tentativa, o que facilitou a vida do britânico, que voou na pista e garantiu a pole.

"Que dia complicado", comentou Hamilton após o quali. "O clima estava incrivelmente difícil para todos nós e muitas vezes você nem conseguia enxergar onde estava indo. E eu tive um grande momento, acho que na penúltima volta tive uma grande aquaplanagem, que deixou meu coração na boca, mas eu fui capaz de melhorar na volta seguinte, que foi bacana e limpa. Eu amo dias assim, me lembra dos velhos tempos".

Questionado como o carro estava em relação à sexta-feira, quando a Mercedes teve dificuldades em superar os rivais nos treinos livres, o piloto da Mercedes revelou que a equipe alemã descobriu o motivo da lentidão.

"Ontem foi um dia difícil. Tudo começou bem no P1, mas o P2 foi complicado para nós e descobrimos o que era durante a noite. E não era nada importante. Então, acho que hoje teria sido melhor para nós se estivesse seco. Mas sempre fico grato pela chuva"

"Acho que amanhã será um dia muito mais ensolarado, então acho que estamos preparados para as duas condições. E estou onde eu queria começar, então estou feliz que foi uma sessão sem problemas. Não cometi nenhum erro, então é sempre positivo".

