Uma das grandes novidades da temporada 2021 da Fórmula 1 é a chegada de Sergio Pérez à Red Bull. E enquanto muitos defendem que a contratação do mexicano tem relação com o sólido aporte financeiro que ele traz do bilionário Carlos Slim, o chefe da equipe, Christian Horner, afirmou que a marca austríaca não precisa disso e que Pérez foi escolhido por seu valor como piloto.

Um dos motivos que ajudou a alavancar essa ideia de que Pérez havia sido contratado é o fato da Aston Martin deixar de ser a patrocinadora máster da Red Bull a partir deste ano, com a chegada da montadora como equipe própria. A perda de um valor considerável de dinheiro em meio a uma operação para assumir o programa de motores da Honda e tornar-se a própria fornecedora teriam tornado o caso de Pérez atraente contra Albon e Hulkenberg.

Pérez conta há anos com o apoio financeiro do bilionário Carlos Slim, dono de um império no ramo das telecomunicações, que incluem marcas como Telcel e a Claro.

Mas Horner defendeu que este não é o caso e que a Red Bull viu outros valores mais importantes em Pérez na hora de contratá-lo.

"A Red Bull não depende disso", falou Horner em entrevista ao portal holandês Racing News 365. "A popularidade de Pérez na América Latina e no México em particular, será um tema que analisaremos nos próximos meses".

Segundo informações, a Red Bull pode estar aberta a trazer novos patrocinadores da região, já que a presença de Pérez torna a marca mais aberta para o mercado.

"O interesse em seu anúncio foi o maior que já vimos na Red Bull. É incrível como a Fórmula 1 consegue ser tão popular. E, ainda por cima, temos mais plataformas a nossa disposição em comparação com anos atrás. Nas últimas semanas, tivemos um crescimento tremendo de tráfego vindo da América Latina, o que é muito bom para a Fórmula 1".

Pérez terá do outro lado da garagem um dos companheiros de equipe mais difíceis que já teve em sua carreira na F1: Max Verstappen. Mas Horner acredita que o mexicano poderá pressionar o holandês mais do que Alex Albon fez ao longo de um ano e meio.

"Acredito que Pérez poderá pressionar Max mais do que Alex Albon fez na temporada passada. Com sorte, isso nos dará uma força combinada maior para podermos lutar contra a Mercedes".

