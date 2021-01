A Mercedes anunciou nesta terça (19) o mais novo nome de seu programa de jovens talentos. O dinamarquês Frederik Vesti, que correrá sua segunda temporada na Fórmula 3 em 2021, se junta à montadora alemã que já revelou nomes para a Fórmula 1 como Esteban Ocon, Pascal Wehrlein e George Russell.

Vesti foi o quarto colocado na temporada passada da F3. Correndo com a Prema, conquistou três vitórias e um segundo lugar, ficando a 18 pontos do campeão Oscar Piastri. O dinamarquês vai para a equipe ART neste ano.

O piloto já foi campeão dinamarquês de kart e vencedor de provas na Fórmula Ford e na Fórmula 4, antes de conquistar o título da Fórmula Regional Europeia em 2019 com a Prema. Após dar o passo para a F3 com a Prema em 2020, ele venceu mais corridas um do que qualquer outro piloto do grid.

Falando sobre a oportunidade, Vesti disse: "Sempre sonhei em fazer parte do programa da Mercedes e trabalhei muito para isso. Por anos essa motivação me levou adiante. E agora poder trabalhar com a Mercedes, a melhor equipe do mundo, é uma grande injeção de ânimo para minha carreira e mal posso esperar para construir essa relação poderosa".

A montadora alemã acompanha a carreira de Vest há anos e assinou com ele às vésperas do que se espera ser uma campanha vitoriosa na F3 em 2021.

O conselheiro de desenvolvimento de pilotos da Mercedes, Gwen Lagrue, disse: "O comprometimento e dedicação de Fred é algo que amamos ver e temos muito respeito. Lembro dele me enviando atualizações sobre sua performance nas categorias ao longo dos anos, nos detalhando seu progresso, o que é algo que sempre apreciamos".

"Seu título na Fórmula Regional Europeia em 2019 foi impressionante e na F3 no ano passado ele foi muito consistente. Estamos felizes em recebê-lo na família Mercedes e mal podemos esperar para vê-lo lutando pelo título da F3 nesta temporada".

A Mercedes tem pilotos em diversos momentos de suas carreiras em seu programa de talentos. Os mais conhecidos são George Russell e Esteban Ocon, mas possui também o italiano Andrea Kimi Antonelli e o jamaicano Alex Powell no kart e o estoniano Paul Aron, que correu na Fórmula Renault Eurocup em 2020.

A ART confirmou que um dos companheiros de equipe de Vesti na F3 será o russo Alekxandr Smolyar, que teve uma temporada impressionante em 2020. Ele subiu ao pódio em Monza e venceu em Silverstone, mas uma punição o tirou a vitória. Ele ainda terminou entre os dez primeiros outras dez vezes no ano.

